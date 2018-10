Noches de jazz, soul, pop y rock and roll Vicky Gastelo. / DM Jarabe de Palo, Vicky Gastelo, Nacho Vegas, Adam Giles Levy, Nut Trío, U2 Paradise y Bruce Barth Quartet son algunos artistas que actuarán en Santander LOLA GALLARDO Santander Martes, 30 octubre 2018, 07:26

Las noches de noviembre sonarán a blues, jazz, pop y rock and roll. El Bar Rvbicón, las salas BNS, Black Beer o Rock Beer the New y Escenario Santander presentan una variada oferta este mes que incluye nombres propios como Jarabe de Palo, Vicky Gastelo, Nacho Vegas, Adam Giles Levy, Nut Trío, U2 Paradise o el cuarteto de jazz norteamericano Bruce Barth Quartet.

El Bar Rvbicón ha preparado una intensa agenda de conciertos durante el mes de noviembre que arrancan el domingo con una jam session. El primer concierto será el día 7, con el cantautor inglés Adam Giles Levy, que acerca a Santander su rock alternativo impregnado de blues. Delicado y salvaje, tiene un amplio registro vocal y un emocionante directo. Nut Trío llegará el día 11. Esta banda de jazz funk de Cantabria está influenciada por los clásicos del jazz. Será un concierto de taquilla inversa en el que el espectador decidirá el precio de la entrada.

Citas en noviembre Rvbicón Adam Giles Levy (día 7), Nut Trío (día 11), Ton Risco & Jacobo de Miguel (día 14), Poço dos Negros (día 18), DHD Trío (día 21), Romain Pilon Trío + Gianni Gagliardi (día 23) y David Cid Trío (día 28). Black Bird Sun of Cash & The Widow Makers (día 2), U2 Paradise (día 3), Jawbone, Marcus Bonfanti & Paddy Milner (día 8), Megamelt Party (día 10), Los Brazos (día 23), I Gala Canalla del humor (día 24), Pendejo + Craneon (día 25) y The Explosing Boys (día 30). Escenario Santander La Habitación Roja (día 3), Jarabe de Palo (día 9), Vicky Gastelo (día 16), La MODA (día 17), Lucas Coman (día 23) y Nacho Vegas (día 30). Sala BNS El cuarteto Bruce Barth Quartet ft. Jerry Bergonzi (día 4). Sala Rock Beer the New Ultimatum (día 9).

Ton Risco en la percusión y Jacobo de Miguel al piano llegarán el día 14 al Rvbicón con un original concierto que explora la música de cámara jazzística. Han pasado ya más de diez años desde que publicaron su primera disco con el que actuaron en festivales y salas de música de toda España. El grupo cántabro Poço dos Negros llegará el día 18 con sus canciones pop. También este concierto será de taquilla inversa. El día 21 llegarán al Rvbicón DHD Trío, un espectáculo energético cargado de improvisación. Humberto Ríos (piano), Damien Roussos (bajo eléctrico) y Daan Arets a la batería mezclan distintas culturas y estilos, desde el jazz hasta la música cubana. El mes se cierra con David Cid Trío, tres alumnos de jazz que cursan el último curso en Musikene.

Los conciertos arrancan el sábado con La Habitación Roja y U2 Paradise

La Sala Black Bird también ha programado un intenso fin de semana en el que a sus habituales 'Jueves de swing' o noches de tango con La Milonguita, se sumarán distintas voces. Este viernes sonará la música de Sun of Cash + The Widow Makers, música americana en estado puro. Y el sábado regresa a esta sala santanderina un fijo, U2 Paradise. Jawbone, Marcus Bonfart y Paddy Milner llegan desde Londres y aterrizan en la Black Bird el día 8. Su música aúna el blues británico con el rock sureño. Ellos han tocado con los grandes, desde Tom Jones, hasta Eric Clapton o Van Morrison.

La nueva ola de garaje y psicodelia que arrasa en Australia llegará el 10 de noviembre con Megamelt Party. Los conciertos continuarán con Los Brazos el día 23, un grupo que utiliza un lenguaje universal que les ha llevado de gira por España y Estados Unidos. La Black Bird también acogerá en noviembre la I Gala Canalla del Humor con las actuaciones de Miguel Martín, Raúl Massan y Miki Dekai. The Explosing Boys cierran la programación de noviembre con su tributo a The Cure.

La Sala BNS acerca esta semana al cuarteto del músico norteamericano Bruce Barth, uno de los pianistas de jazz más aclamados de su generación. Mientras, la Sala Rock Beer the New presenta el día 9 a la mítica banda de punk rock pamplonesa Ultimatum. Su regreso, tras 25 años de ausencia, le impulsó hace años a grabar sus legendarias canciones que ven la luz bajo el nombre de 'Sacrilegio'.

Escenario Santander también ha programado un intenso mes de noviembre con música para todos los gustos y edades. Los primeros en subirse al escenario este sábado son La Habitación Roja, un grupo de pop rock indie español formado hace ya más de veinte años por Jorge Martí y José Marco, a quienes se unió pronto Pau Roca. Una semana más tarde, el día 9, llegará Jarabe de Palo, que celebran sus veinte años con la música. Con la banda al completo en Santander interpretarán sus canciones más populares, incluida 'La Flaca', como si el tiempo no hubiera pasado. Y el día 16, Vicky Gastelo presenta su quinto disco 'Lo he vuelto a hacer', que supone toda una renovación musical y personal. En Escenario Santander también actuará La MODA -acrónimo de La Maravillosa Orquesta Del Alcohol- que combinan el acordeón con el saxo, el banjo, la mandolina y el clarinete. Su música tiene influencias del folk, country, punk y rock and roll.

Lucas Colman y Morcheeba también estarán en Escenario Santander que cierra noviembre con Nacho Vegas. En Santander, presentará su último disco 'Resituación', que combinarán con sus temas de toda la vida, 'Verano fatal', 'Humo' o 'Me he perdido', entre otros.