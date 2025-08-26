El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Ventayol y Marcos Menocal analizan el partido ante el Albacete.
Juan Ventayol y Marcos Menocal analizan el partido ante el Albacete.

Dos de dos para un Racing en construcción

'El Añadido' analiza la remontada en Albacete a una semana de que se cierre el mercado de fichajes

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 20:01

Albacete-Racing (2-3)s

Cuando las barbas de Villalibre veas llegar...

Cuando las barbas de Villalibre veas llegar...

«Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra»

«Se ha decidido por detalles, tanto a favor como en contra»

Villalibre recupera el olfato en el Racing

Villalibre recupera el olfato en el Racing

Villalibre: «Momentos así hacen que vuelvas a tener confianza en ti mismo»

Villalibre: «Momentos así hacen que vuelvas a tener confianza en ti mismo»

La tribuna de gol

La tribuna de gol

El día de la marmota

El día de la marmota

A un solo gol del liderato

A un solo gol del liderato

