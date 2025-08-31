El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente celebra su segundo gol del partido. Juanjo Santamaría
Diario de un sufringuista

El show del '10'

Vicente fue el protagonista de la goleada ante el Ceuta, con unos Campos de Sport que le despidieron con cánticos

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Minuto cincuenta en los Campos de Sport. Patapum y vejigazo de la defensa ceutí, como si quisieran cazar gaviotas a cañonazos. Vicente mira al cielo, ... calcula la trayectoria, una caída como de un séptimo piso, y abre los brazos, como si tomara posesión de su espacio vital y más allá. Y luego con el empeine doma los veinte metros de caída del balón, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Y entonces la hinchada se rompe las manos aplaudiendo, y la Gradona estrena una nueva canción dedicada al de Derio. Por algo le llaman 'el mago' y, sobre todo, por algo lleva el diez.

