Cola en una sucursal de kutxabank E.C.

La banca mediana liderará la guerra hipotecaria en 2026 con más tipos fijos y mayor vinculación

Los expertos creen que el 'boom' de la demanda se mantendrá pese al previsible encarecimiento de los préstamos y un euríbor entre el 2% y el 2,3%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

Hipotecas un poco más caras, predominio de los tipos fijos y, sobre todo, mayor vinculación para conseguir los mejores intereses. Con los objetivos de 2025 ... prácticamente finiquitados, los bancos comienzan a preparar ya su estrategia comercial de cara a 2026, en un entorno en el que se prevé que los precios de la vivienda sigan escalando posiciones, con subidas de entre un 5% y un 8% para las compraventas y de entre un 7% y un 10% en los alquileres, según la firma especializada UCI.

