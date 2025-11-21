¡Viva la música!

El 21 de noviembre se celebra Santa Cecilia, patrona de los músicos. Seamos o no aficionados a celebrar santorales es una excelente oportunidad para disfrutar ... de la música que este viernes suena por todos los rincones de Cantabria. Pero también tenemos propuestas de todos los estilos que se extienden durante el resto del fin de semana. Arrancamos.

El grupo Fito&Fitipladis empieza su gira 'Aullidos Tour' en Santander. Ofrecerá sendos conciertos hoy y mañana a las 20.30 horas en el Palacio de Deportes. Las entradas están agotadas.

Nos vamos al teatro a ver un musical: 'Dulcinea'. Paloma San Basilio protagoniza esta obra acompañada al piano por Julio Abad. La cita, tanto hoy como mañana, es a las 19.30 horas en el Palacio de Festivales.

Cambiamos de estilo y hablamos del concierto que el grupo Destroyer ofrece esta tarde dentro del ciclo SON Estrella Galicia en el que presentará su último disco 'Dan's Boogie'. Será a las 20.00 horas en Escenario Santander.

Además, la artista Anna Setton presentará su repertorio de jazz brasileño a las 20.00 horas en el Cine Los Ángeles de Santander.

Para los más clásicos, hoy hay dos interesantes propuestas de música coral. El Encuentro Coral Valle de Camargo este año llega a su 31 edición. El evento reunirá a un total de diez formaciones del municipio a las 19.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera. La Coral de Torrelavega continúa celebrando su centenario con un concierto en el que participarán cuatro formaciones: el Coro Ronda Garcilaso, el Coro Santa María de Solvay, el Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo y la agrupación anfitriona, la Coral de Torrelavega. Será esta tarde a las 20.15 horas en la Iglesia de la Virgen Grande de Torrelavega.

Más allá de la música Otros planes para el viernes

Pero no solo hay conciertos en este día de Santa Cecilia. En Castro Urdiales la Compañía Triueba&Trueba presenta la actuación teatral 'Un intento valiente de representar 30 obras en una hora'. Será a las 20.00 horas en el IES Ataúlfo Argenta y el precio de las entradas es de 5 euros.

Reinosa clausura su Semana Cultural de Montaña con la ponencia 'Más lejos del horizonte' del alpinista italiano Hervé Barmasse. Será a las 19.30 en el Teatro Principal y la entrada es libre.

Y San Mateo de Buelna celebra su magosta, una fiesta de Interés Turístico Regional que empieza el viernes a las 18.00 horas con la tradicional picadura de castañas. El sábado será el día principal de festividades, con un denso programa que arranca desde el mediodía.

Planes para el sábado Más música, teatro, fiestas y deporte

Como cada sábado disponemos de una variada y amplísima oferta de ocio en la que hay casi de todo. Empezamos con las propuestas teatrales. La humorista, actriz y creadora de contenido La Forte presenta su nuevo espectáculo, 'Estoy como nunca' en la Fundación Caja Cantabria a las 19.30 horas.

Levanta el telón también el Teatro Concha Espina de Torrelavega que celebra estos días el Festival de Teatro Aficionado. Los sevillanos Escaparteatro presentan una comedia de enredo sobre líos amorosos, 'Sé infiel y no mires con quien'. Es a las 20.30 horas.

Continúa también el ciclo 'Mujeres que cuentan' en la Teatrería Ábrego de Oruña de Piélagos. Este sábado con 'Frida', de la compañía hispano-venelozana Makondo Teatro. Será a las 20.00 horas.

Para este día añadimos dos propuestas musicales. El festival 'Maneras de vivir', en Escenario Santander, presenta bandas tributo al rock español. Participan 'Pollos sin cabeza', 'Balas blancas' y 'Flojos de pantalón'. Será a las 21.00 horas.

Por otro lado, 'Los de marras' han llegado a Santander para cantar a los amantes del punk que sin duda llenarán la Sala Kaya a las 22.30 horas.

En cuanto a la oferta deportiva comenzamos con boxeo. El Polideportivo de Revilla de Camargo acoge el Gran Premio Ayuntamiento de Camargo-V Memorial Daniel Rasilla. Una cita en la que se disputarán nueve combates amateur –ocho de ellos protagonizados por boxeadores del club radicado en Camargo- y un combate profesional, que enfrentará al boxeador local Eduard Curmei con el argentino Abel Nicolás 'El Ruso' Adriel, recién llegado de Buenos Aires. Quienes deseen adquirir las entradas –con un precio de 20 euros en grada y 25 en silla- pueden hacerlo en el Gimnasio Daniel Rasilla, en la nueva sede de la calle Gutiérrez Solana. Empieza a las 19.00 horas.

Nos vamos a Liébana. Camaleño acoge la quedada popular, TrotaBuhos Y TrotaMochuelos una ruta circular deportiva, social, gastronómica y lúdica para toda la familia. La actividad comienza a las 18.00 horas.

Y acabamos la oferta de ocio de este sábado como debe ser, con una fiesta. El pueblo de Rozadío, en el municipio de Rionansa, celebra la segunda edición de El Tardíu. La programación comenzará a las 17.00 horas con un taller de manualidades abierto a todas las edades. A las 19.30 horas actuará la Coral Torre de Obeso, tras lo cual se ofrecerá una merienda de picoteo con la colaboración de los vecinos. Ya por la noche, a partir de las 23.00 horas, el DJ Javi Maroto amenizará la verbena, que se prolongará hasta altas horas de la madrugada. Toda la jornada se desarrollará bajo una carpa equipada con calefactores, para garantizar el confort de los asistentes.

Y el domingo... Nos vamos de boda

Si vas a casarte, tienes idea de hacerlo, o símplemente te encanta el mundo de las bodas porque adoras el romanticismo y tienes espíritu de 'wedding planner', el domingo es tu día y el Palacio de Exposiciones y Congresos tu lugar. Allí se celebra la Feria de Bodas de Santander 'Love day'. Más de 60 profesionales y proveedores participan en este evento que incluye un amplio programa de actuaciones. El acceso es gratuito.

Para los más pequeños continúa el XIX Ciclo Children Planet de la Sala Miriñaque en Santander. Los asturianos Saltantes Teatro presentan la obra 'El Jorobado'. Está destinada a niños desde los seis años y hay dos sesiones, a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Y terminamos como empezamos, con música, porque el domingo se presenta en concierto la nueva Banda de El Astillero. Será a las 13.00 horas en la Plaza del Mercado.

Así que solo queda disfrutar y, por supuesto, bailar, bailar y bailar. ¡Feliz fin de semana!