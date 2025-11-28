El alcalde de Laredo pide «firmemente» la dimisión del concejal de UxL Ramón Arenas El regidor acusa en el Pleno al portavoz de la oposición de emplear el Ayuntamiento para sus fines «privados empresariales» y le conmina a dejar su cargo

Lucía Alcolea Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Estalló en medio del pleno. El alcalde de Laredo Miguel González exigió este jueves en la sesión plenaria del Ayuntamiento la dimisión del portavoz de Unidos por Laredo Ramón Arenas, al que acusó de emplear su posición en el Consistorio «para sus intereses privados y empresariales». Como es sabido, ambos políticos están enfrentados por el convenio de adquisición de Villa Mercedes, una gran casa de la población que se demolió a finales del mes de septiembre. En un tono contundente, el regidor se mostró «firme» -«hoy le voy a hablar alto, claro y sin rodeos», empezó- en su petición. «Esto es un conflicto de intereses», explicó retrotrayéndose al año 2014, cuando Arenas era primer teniente de alcalde por el PP y la inmobiliaria de la que es administrador firmó un contrato para vender Villa Mercedes «el mismo día» en que el Consistorio ratificaba el convenio urbanístico para adquirir la finca.

«Un concejal que actúa con un interés personal tan evidente no puede seguir ocupando un escaño público y debe presentar su dimisión inmediata». No voy a permitir, insistió, «que se emplee el Ayuntamiento para intereses privados». Es algo «gravísimo», repitió González hasta en dos ocasiones, «políticamente intolerable e institucionalmente indecente», porque un edil no puede usar su cargo para influir en un procedimiento urbanístico en el que su empresa ha intentado cobrar una comisión de casi 100.000 euros». Una «línea roja absoluta» para el alcalde.

El regidor no se quedó en la mera denuncia pública, sino que fue más allá y, a modo de advertencia, se dirigió al resto de partidos de la corporación. «Cualquier partido que apoye a Unidos x Laredo y al concejal Arenas será cómplice. Cómplice de alguien que intenta convertir el Ayuntamiento en el campo de batalla de su empresa privada; de un representante público manchado por sus propios ladrillos y cemento». Esto va «de dignidad, limpieza, transparencia y ética pública» y por eso -enfatizó- «hoy, aquí, en el Pleno y ante todos ustedes, pido firmemente su dimisión».

Acta íntegra

El grupo municipal Unidos por Laredo (UxL), a través de su portavoz Ramón Arenas, había solicitado tanto al alcalde Miguel González como al secretario general del Ayuntamiento que le entregaran de forma «inmediata» el acta íntegra y la documentación completa relativa a la sesión de la Junta de Gobierno Local que aprobó la licencia de demolición del inmueble en cuestión.

La petición, que había sido registrada oficialmente en el Consistorio, se fundamenta en que este edil cree necesario garantizar la transparencia, «la trazabilidad del proceso decisorio y la correcta fiscalización del órgano colegiado, tras constatar que en el expediente administrativo la decisión aparece reflejada únicamente mediante la fórmula genérica 'ACUERDA, por unanimidad', sin identificación de los miembros presentes, sin acreditación del quórum de constitución y sin reflejo del sentido individual del voto».

A juicio de Arenas, «estos elementos, esenciales en cualquier órgano de naturaleza colegiada, resultan necesarios para verificar la correcta adopción del acuerdo y máxime de un acuerdo en el que se decidió demoler Villa Mercedes sin ser firme el acuerdo de resolución del convenio municipal, por el que este chalet pasa a manos de los laredanos».

Por ello UxL recordó que el informe técnico-jurídico previo incorporado al expediente «advertía expresamente que el acuerdo plenario de 31 de julio de 2025 -que habilitaba la demolición- no era firme, dado que existían dos recursos de reposición pendientes de resolución», uno de ellos presentado por este grupo municipal. El otro había sido presentado por Izquierda Unida.