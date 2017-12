El Gobierno reclama al Ayuntamiento datos sobre las obras cedidas al MAS D. Pedriza El consejero de Cultura quiere saber dónde está la Colección Norte, de propiedad regional, cedida al Museo de Bellas Artes, y si está preservada tras el incendio C. DE LA PEÑA Lunes, 11 diciembre 2017, 23:46

.Tres semanas después del incendio que afectó a las instalaciones del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) y destruyó sus fondos bibliográficos y cuatro de sus obras, el Gobierno regional ha entrado en acción. Lo ha hecho en la sesión plenaria que el Parlamento celebra los lunes y de la mano del PRC, partido que le puso el caso al consejero de Cultura en su propia puerta para que sólo tuviera que chutar a gol.

La pregunta que dirigió la diputada Teresa Noceda al Gobierno sobre el incendio y el traslado de sus bienes no era inocente. Iba aderezada de reproches de opacidad y falta de transparencia al equipo de Gobierno municipal, en manos del PP, a rebufo de las denuncias en el mismo sentido vertidas estos días por asociaciones de galeristas y la oposición municipal. Así que al consejero Francisco Fernández Mañanes sólo le faltó decir ‘me alegro de que me haya hecho esta pregunta’ para, a renglón seguido, explicar que ha requerido «de manera oficial» al Ayuntamiento que preside la popular Gema Díaz para que le informe de dónde están y en qué estado se encuentran las 36 obras de arte de propiedad regional, pertenecientes a la Colección Norte, que estaban en el museo municipal cedidas en préstamo, así como del estado en que se encuentra el edificio tras el siniestro. Su intervención sirvió para lanzar una puyita subliminal al equipo de Díaz por dejar a la pinacoteca al margen del amparo del sistema de museos de Cantabria. Según explicó Fernández Mañanes, el MASno forma parte de este circuito porque así lo decidió el Ayuntamiento –gobernado desde hace décadas por el PP–, de manera que no está afectado por la Ley de Museos de Cantabria de 2001 y su colección «no goza de la protección que podría tener» si hubiera formado parte del organismo regional.

La Consejería de Cultura, que carece de competencias sobre el museo, únicamente autorizó las obras que se están ejecutando en el inmueble de la calle del Rubio porque el edificio es un bien de interés culturaL, y como tal forma parte del patrimonio de Cantabria. El responsable de Cultura subrayó que la única comunicación que ha tenido del Ayuntamiento tras el incendio fue la llamada que «de forma inmediata» hizo la concejala de Cultura a la directora general Eva Ranea para transmitirle que las 36 obras de la Colección Norte estaban «en perfecto estado». «Sólo sabemos eso, pero no sabemos dónde están nuestras obras ni si la nueva ubicación reúne las condiciones adecuadas para su preservación». Es por eso que su departamento se ha dirigido «de forma oficial» al Ayuntamiento de Santander para conocer el estado del edificio y dónde están la Colección Norte.

«¿Dónde está el director?»

No fue tan aséptica en su intervención la regionalista Teresa Noceda que se preguntó «dónde está el director del MAS que no da señales de vida», mientras reprochaba a los responsables municipales que 22 días después del incendio no hayan convocado la comisión extraordinaria que debía responder sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. Desde la tribuna del Parlamento, la regionalista acusó a los ‘populares’ de Santander de «ocultar la realidad», y aseguró que el incendio «ha dejado entrever las carencias» del museo, que «se escondían a base de propaganda para justificar la ampliación cuando los fondos y la colección pictórica contemporáneos no parecen tener el valor que se le ha pretendido adjudicar».

Las llamas que devoraron los 28.000 fondos del MAS y cuatro lienzos traspasaron ayer las paredes del antiguo Hospital de San Rafael y siguen alimentando la polémica en sede municipal. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Casares, denunció también la «opacidad» del equipo de gobierno del PP, «que sigue sin informar ni a los grupos municipales ni a la ciudadanía» del alcance real del incendio del MAS, «veinte días después». El también secretario general del PSOE de Santander recordó que el 23 de noviembre el PSOE y el PRC solicitaron la convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión de Cultura para que se explique lo sucedido, y «aún» están esperando que se celebre. A su juicio, se trata de una muestra del «desprecio» del PP a la institución a la que representan «y en la que no quieren rendir cuentas». «Es inadmisible que hayan pasado veinte días y no se sepa con exactitud qué ha pasado ni qué se ha quemado y qué no se va a poder recuperar», denuncia el edil, que se ha preguntado «qué quiere ocultar o qué teme» la responsable de Cultura para «no dar la cara y contar qué ha pasado», teniendo en cuenta «la importancia del valor económico» de los volúmenes quemados.

El problema es, según replicó Miriam Díaz, que el Ayuntamiento todavía no tiene en su poder los informes de la policía científica y de los técnicos municipales sobre el origen y causas del fuego. La responsable de Cultura dice que está «presionando» para que los dictámenes periciales lleguen cuando antes «para poder convocar» la comisión de Cultura y «dar cuenta de todas las preguntas que se les han formulado» desde el equipo de gobierno. «Les estamos presionando para tener esos informes lo antes posible, porque entendemos que es necesario trasladar toda la información de la que dispongamos, y en esas esperas estamos», explicó.