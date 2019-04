Derroche de moda cántabra en el Hotel Real VIVIR LA MODA La Gala de Primavera contra el Cáncer presentó con éxito las colecciones de 'DosP', 'Siempreprimavera' y 'My Josefin' SERGIO SAINZ Jueves, 25 abril 2019, 16:39

El diseño cántabro merece visibilidad y eventos como el que anoche acogió el Hotel Real. La Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria convocó toda una fiesta de la moda y la solidaridad. El improvisado 'front row' se quedó pequeño, con todas las entradas vendidas, para recibir al entregado público. Con ejercicios de estilo que demostraban que la región tiene ganas de compartir más citas así, donde lo social se fundía con el compromiso con una causa que no deja indiferente. Según contaron, la AECC cuenta en la región con 7.500 socios y unos 150 voluntarios que hacen posible galas como la de ayer. Los fondos recaudados se destinarán principalmente al apoyo psico-social y la investigación, ejes vertebrales de su labor. De hecho, el momento más emocionante lo protagonizó Andrea Llama, que desfiló justo en el día que finalizaba su tratamiento contra el cáncer.

Diferentes estancias del hotel se dispusieron para que no faltara de nada en el evento, con un auténtico 'backstage', en el que las últimas puntadas se confundían con los retoques de belleza de las modelos. Subidas a sus tacones y entregadas a los 'selfies', disfrutaban de un reencuentro con profesionales que hacían del desfile una cita memorable. La música de 'Amazing Deejays' ya ejercía las veces de banda sonora, mientras el público iba tomando asiento con tiempo o recogía los últimos pases. El equilibro del 'sitting' obró el 'milagro' de ubicar a todo el público, entre el que no faltaron nombres del universo 'blogger' y de Cantabria DModa como Laura González Quintana, Carolina Brunelli, Paula Fernández Solórzano, Pilar Llera, Adrián Oslé o Kakun Elosua. Sus móviles también echaron humo, al igual que las cámaras de los fotógrafos que retrataron las idas y venidas más 'fashion'.

La voz de la soprano Dana Kozak, acompañada al piano por Elena Petrova, daba la más cálida bienvenida al show, rompiendo el murmullo con su talento. Y así con una explosiva carga de energía comenzaba el desfile de 'Siempreprimavera', una alegoría floral y ecológica. Con las modelos convertidas en auténticas ninfas que regalaban unas curiosas cuerdas reconvertibles en complementos. Sus tocados y coronas, las mismas que conquistaron en su día a Sarah Jessica Parker, crecían con los looks artesanos, en increíbles ensoñaciones femeninas y coloristas. Todo ello al evocador ritmo de 'Vivir', de Rozalén y Estopa.

Tomó el testigo la sombrerera María José Pereda de Castro, quien sólo necesitó un vestido trapecio en papel de burbujas explotables, para vestir a las maniquíes y reforzar cada una de sus creaciones. Una colección en sus tres colores fetiche: blanco, negro y rojo. Incluso propuso un look nupcial con Cande Rodríguez, Miss Tenerife en 1994, primera dama de Miss España y finalista en Miss Mundo, como musa del particular 'Sí, Quiero'. Su broche de oro era musical con la canción 'My Josefin', que da nombre a su firma en la voz del actor y cantante Jimmy Barnatán, sobrino de la diseñadora. Juntos recibieron unos sonoros aplausos y mostraron el ADN cultural y creativo de su familia.

Dos mujeres, Maripi Argüello y Pilar Ibáñez, firmaron el cierre con las propuestas de su firma 'DosP Collection'. Un ejercicio de moda 'boho-chic', étnica y de prendas joyas, que en suma representaban una feminidad única. Con su modelo icono Paula Ruiz y la presentadora Patricia Ruiz, ex Miss Cantabria y primera dama de Miss España, como principales invitadas a mostrar sus prendas. La pasarela se llenó de 'outfits' perfectos para pisar fuerte y conquistar con elegancia. El público se entregó a su universo chic, donde las lentejuelas conviven con los flecos y las pieles, todo de confección nacional. Las coronas y complementos más inspiradores de la diseñadora Lorena Triano sumaron a cada 'total look' una magia especial.

Esta Gala de la Primavera contra el Cáncer contó con sorteos y animados momentos entre los asistentes, entre los que no faltó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como el presidente de la AEEC en Cantabria, Pedro Prada, y el director del Hotel Real, Ricardo Silvestre, junto a una nutrida representación institucional y social de la región. Con Miguel Rincón, presidente de Apemecac, y José Luis Callejo, experto en comunicación de moda, como cabezas visibles de la organización. La parte de 'backstage' estuvo coordinada por Beatriz Díaz Montoya, con los equipos de 'Difusión Peluqueros' y 'La Pelu D'Chuspa' como responsables de la imagen de las modelos. Un brindis sirvió de punto de encuentro al finalizar el show, con maridaje con los productos de Cantabria, a través de la colaboración de la Odeca y la Cofradía del Hojaldre de Torrelavega. Según adelantaron, los responsables trabajan en próximas fechas para seguir apostando por la solidaridad y el diseño en sus diferentes versiones. Porque Cantabria tiene mucho que compartir.

