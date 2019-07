Descubre quién puede plasmar tu boda en Cantabria en un vídeo inolvidable

¿Te casas en Cantabria y quieres un buen videógrafo? Pues sigue leyendo y te cuento mi recomendación. Porque, como os conté en el post anterior, en mi boda no contraté fotógrafo y tampoco vídeo. Gran error.

Si me aceptáis una recomendación, contratar fotógrafo y vídeo. Hoy en día los videógrafos suelen dar dos vídeos, uno corto de entre 3 y 5 minutos y uno largo que, dependiendo del profesional, puede ser de 20 minutos algunos y de hasta 40 minutos.

A mí me encantaría poder enseñarles a mis hijos (Adriana, 13 años y David, 10 años) fotos y vídeo de nuestra boda hecho por profesionales. Reconozco que cada día me arrepiento más.

Un beso que no podía faltar en el vídeo resumen de un gran momento como su boda. / LUMINARE

El caso es que en Cantabria con el vídeo pasa como con las fotos, tenemos grandísimos profesionales que trabajan tanto aquí como a nivel nacional. Encontrareis varios tipos de videógrafo; el que trabaja solo, el que lleva una segunda cámara, el que trabaja siempre con el mismo fotógrafo, etcétera.

Como les digo a mis novios, mirad unos cuantos profesionales y elegid quien más encaje en vuestra boda. Conocerlos, trasladarles vuestras dudas y vuestros miedos, ellos sabrán cómo ayudaros en todo.

Una pareja en plena grabación con vistas únicas. / FEELING MOVIE

Tenéis videógrafos a los que les gusta acudir a la pre-boda que hacéis con el fotógrafo y compartís día y momentos. A otros les gusta tener ese día a solas con vosotros y otros os dirán que ellos hacen lo que vosotros queráis. La sesión pre-boda yo siempre la recomiendo porque rompe mucho el hielo y os relaja para el día de la boda.

Estos son mis recomendados, con los que he trabajado y me encantan. No os los digo en orden, porque todos son igual de buenos. ¡Elegid el vuestro!

El cazador cazado en pleno momento de maquillaje. / JAVIER GIL

-La Casa Azul.

-Luminare.

-Feeling movie.

-Javier Gil.

-Love+Love.

-Los Padrinos.

Al igual que con los fotógrafos, en Cantabria existen más videógrafos, pero o no he trabajado aún con ellos o no me gustan para recomendarlos. Como os he dicho en alguna ocasión, si creéis que debo conocer a alguno porque os encanta, no dudéis en escribirme para contármelo.

Los vídeos de boda, una sucesión de momentos tan entrañables como el de la imagen. / LA CASA AZUL

Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva mucho a la hora de buscar y elegir vídeo para vuestra boda.

Como os recuerdo, podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

Un beso que marca un eterno 'Sí, Quiero'. / LOS PADRINOS

