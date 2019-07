Fotógrafos de boda en Cantabria que os enamorarán

¡Hola, amigos de Cantabria DModa y feliz domingo! Hoy estoy post boda y reconozco que los días post boda tengo un chute especial de energía.

El tema de hoy, el fotógrafo. ¿Os cuento un secreto? Yo me casé y no quise contratar fotógrafo porque no quería hacer posado y me daba la sensación de que me iba a resultar incómodo tener a un desconocido todo el día siguiéndonos. Además pensé que como todo el mundo llevaba cámara y yo iba a poner desechables en las mesas era un acierto no contar con este servicio. Pues os diré que repetiría cada cosa de mi boda y cambiaria dos, mi vestido y no poner fotógrafo. No os imagináis cuanto me arrepiento de ello.

El amor contado en una imagen. / FERNANDO BAÑOS

Es una pena, ojalá alguien me hubiera guiado en cuanto a mis pensamientos erróneos con respecto al fotógrafo. Existen varias formas de trabajar en cuanto a fotógrafos. Algunos hacen reportaje sin que se les vea, cuentan lo que sucede sin apenas posados, otros son de los que les encantan los posados, otros son una combinación entre posado y naturalidad. El caso es que existe un fotógrafo para cada boda, solo tienes que buscar el trabajo que te gusta y contarle a su autor cuáles son tus necesidades. Además ahora se suele hacer siempre el reportaje pre boda que ayuda muchísimo a relajarse a los novios y al fotógrafo, porque les acerca y hace que se pierdan las vergüenzas y los miedos.

Fotos de boda que cuentan historias. / GALERÍA ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Desde que trabajo en el mundo de las bodas he conocido a grandes profesionales con los que contamos en Cantabria para retratar fotos. Pero me quedo con la descripción sobre su trabajo que hace Jesús Vidal.

Para mí, dice Jesús, la fotografía es una huella en el tiempo, lo mejor de una foto es que es capaz de trasladarte en el tiempo al mismo momento y lugar donde se retrató. Lo mágico de un álbum de fotos es ser capaz de contar una historia, la de vuestra boda.

La complicidad en un enlace para el recuerdo. / JESÚS VIDAL

Después de escuchar a este genio hablar así por primera vez, me di cuenta de que había cometido un gran error en mi boda. Y como ya no tiene solución, a todos mis novios les cuento lo importante que es el fotógrafo. Porque a mi forma de verlo, junto con el vídeo, son la única forma que tenéis de contar vuestra historia y revivirla. Es lo único que os va a quedar y, en vuestro álbum pasado un tiempo, habrá quienes ya no estén, pero tendréis su recuerdo.

Momentos divetidos entre los novios. / MANUEL CASTAÑO

En Cantabria tenemos grandes fotógrafos que son referentes en todo el país y fuera de él. Os dejo mis recomendaciones. No os los enumero en orden de preferencia, pero tengo que poner un orden. Todos son buenos, tenéis que buscar cuál es el vuestro.

-Yulia Ignatova.

-Jesús Vidal.

-Pablo Madariaga.

¡Vivan los novios! / PABLO MADARIAGA

-Juan Luis de Galería Estudio.

-Michel Quijorna.

-Fernando Baños.

-Rubén Gares.

-Manuel Castaño.

Curiosa imagen de una novia cargada de personalidad. / MICHEL QUIJORNA

Existen muchos más fotógrafos, pero yo no he trabajado con ellos aún o no se han portado como deben con nuestros novios. Estoy deseando hablar de algún fotógrafo más al que sigo y que me encanta, en cuanto trabaje con ellos os cuento.

Si conocéis alguno que creéis que debo de conocer, escríbeme para contármelo.

Sesión de una pareja de recién casados. / RUBÉN GARES

Y tras los fotógrafos, en la próxima semana hablaremos del vídeo. ¿Os apetece?

