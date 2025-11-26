El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cocinero de La Bien Aparecida, feliz a la conclusión de la gala. DM

Nacho Solana

Chef del restaurante Solana y del Hotel Pico Velasco
«Hay que seguir haciendo lo mismo: la segunda estrella no me va a cambiar»

«Solana vuela solo, y tener otro restaurante con estrella cerca no resta, complementa», afirma tras el éxito con Pico Velasco

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:40

El cocinero cántabro Nacho Solana acaba de sumar su segundo 'macaron' Michelin: al que luce desde 2012 en el restaurante familiar Solana, en La Bien ... Aparecida, añade ahora la primera estrella para el restaurante gastronómico del hotel Pico Velasco, en Angustina (Carasa, Voto). En apenas dos años de trayectoria, el proyecto consigue situarse entre las novedades más destacadas de la Guía Michelin 2026 y refuerza el papel de la alta cocina en el medio rural. Acaba de terminar la gala, con la chaquetilla recién recibida bajo el brazo y el teléfono ardiendo a base de mensajes, responde amablemente al tiempo que proyecta su ilusión.

