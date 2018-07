Revilla reconoce que ha habido «un malentendido con el AVE» y ahora pedirá que llegue a Santander

Miguel Ángel Revilla ha dicho este domingo durante la celebración de la XXV Fiesta del PRC que «lo del AVE ha sido un malentendido» y que defenderán, «como hemos hecho siempre», que venga a Cantabria. El presidente regional ha anunciado, además, que presentará en el pleno del Parlamento una moción para que la alta velocidad llegue a Santander. La fiesta regionalista se ha visto empañada por la tensión y el enfrentamiento entre militantes y simpatizantes del partido y miembros de la Plataforma de Las Excavadas e integrantes de ACPT.

Durante la primera media hora del discurso de Revilla ha habido tensión porque los manifestantes de Las Excavadas han intentado dinamitar las 'bodas de plata' de la fiesta regionalista, lo que ha provocado que algunos asistentes y militantes se enfrentasen directamente con los manifestantes e incluso rompieran su pancarta. La seguridad privada ha tenido que actuar para separar a ambas partes. Se han vivido momentos de gran tensión, mientras Revilla intentaba seguir con su discurso. El presidente ha llamado a la calma y ha dicho que las protestas se hacen «democráticamente, con iniciativas». «Que intenten dinaminatar el acto no es democrático», ha aseverado Revilla. Finalmente, la Policía Nacional ha desalojado a los alborotadores de la zona, al no haber solicitado de permiso para manifestarse porque eran 20 personas.

Galería. Imágenes de los disturbios durante el acto. / Roberto Ruiz

Pero el tema estrella de la XXV Fiesta del PRC ha sido el AVE. Revilla ha asegurado que la alta velocidad «va en el ADN de este partido, al igual que la honradez y la defensa de la autonomía». El presidente regional ha recordado que fue el PSOE el que ya con las obras licitadas paralizó el proyecto. También ha avanzado que en su próxima reunión con Pedro Sánchez este tema será una de las prioridades.

A continuación, ha hecho un repaso de la infraestructura desde «Pepiño Blanco» hasta Íñigo de la Serna. Revilla ha asegurado que él aceptó las altas prestaciones durante el mandato de Ana Pastor al frente de Fomento, «porque era una cantidad razonable de dinero». Un proyecto, el de entonces, en el que no se incluía el AVE hasta Reinosa. «Hace unos días que vino De la Serna y volvió a recuperar el AVE a Reinosa. Nosotros dijimos que estábamos encantados, pero que pusiera una fecha». Tras esto, el PRC ha anunciado que pedirán en una moción que el AVE llegue de nuevo hasta Santander. «Se lo voy a pedir a Pedro Sánchez y al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y que nos den una fecha y que sea antes de 2030».

Desacuerdo con el PSOE sobre el calendario escolar

El calendario escolar ha sido otro de los puntos principales del discurso del líder del PRC. Revilla ha dicho que, como partido, el PRC no está de acuerdo con el calendario escolar planteado por su socio de Gobierno. «Gobernar en colalición no permite hacer el programa íntegro que a cada uno le gusta. Hay alguna discrepancia a nivel partido con nuestro socio de gobierno, pero tenemos que respetarlo aunque no nos guste». Revilla ha destacado el trabajo de los profesores «que son una parte muy importante de la sociedad». Además, ha lanzado un órdago a Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE en Cantabria, al anunciar que si gobierna en coalición la próxima legislatura el PRC se quedará con las áreas Educación y Cultura.

Por último, ha anunciado en el próximo gobierno del PRC habrá consejeras regionalistas.