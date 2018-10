PSOE y Podemos comienzan a buscar un pacto presupuestario en «sintonía» «Podemos es nuestra línea prioritaria», subraya Pablo Zuloaga | El PRC recuerda que las decisiones sobre la línea de la negociación de las cuentas las toma el Gobierno, conformado por regionalistas y socialistas, y los grupos de la Cámara DM . Santander Miércoles, 3 octubre 2018, 14:10

PSOE y Podemos han mantenido este miércoles en el Parlamento su primera «reunión de partidos» sobre los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2019, en la que, según sus líderes, Pablo Zuloaga y Rosana Alonso, respectivamente, ha habido «sintonía» pese a que no se ha hablado de medidas concretas en este encuentro. El PRC, que no había sido invitado, ha restado trascendencia al encuentro.

Tras la reunión, Zuloaga ha insistido en que Podemos siguen siendo para el PSOE la «línea prioritaria» a seguir para negociar e intentar un acuerdo con los presupuestos. De hecho, a preguntas de los periodistas, ha señalado que, a nivel de partido, no tiene previsto por ahora reunirse con otras formaciones políticas.

Cuestionado por la ausencia del PRC de este encuentro, Zuloaga e incluso también el propio portavoz regionalista, Pedro Hernando, que ha sido preguntado también por los medios de comunicación sobre este encuentro, han insistido en que el encuentro de PSOE y Podemos es una «reunión de partidos» y «no de Gobierno».

Y, por ello, Hernando no cree que necesariamente el PRC tuviera que haber participado en esta reunión por el hecho de ser el socio del PSOE en el Gobierno.

Para Hernando, «cosa distinta» es que en el encuentro hubieran participado miembros del Gobierno de la parte socialista. Y es que el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, ha señalado que pese al intercambio de impresiones sobre el Presupuesto llevada a cabo por PSOE y Podemos, las decisiones sobre la línea de la negociación de las cuentas las toma el Gobierno, conformado por regionalistas y socialistas, y los grupos de la Cámara.

El portavoz del PRC ha considerado «normal» este tipo de reuniones y ha señalado que los regionalistas tambien ha mantenido «contactos» de este tipo, aunque de una forma «más discreta». Y es que, a su juicio, las reuniones de «partidos» se celebran «en la sede» de los mismos.

«Cuando sean contactos públicos o sea ya como fuerzas de Gobierno, serán públicos y se harán frente», ha dicho Hernando sobre los mantenidos por el PRC, en los que tampoco ve necesidad de informar a su socio, ni a la inversa.

Mientras, Zuloaga, en relación al hecho de que el encuentro se haya celebrado no en la sede de los partidos sino en la Cámara legislativa ha subrayado que el Parlamento «es la casa de todos».

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Rosana Alonso, ha calificado la reunión de «satisfactoria» y ha destacado la disposición de su partido para sacar adelante «los Presupuestos que Cantabria merecen» y que influyan en la mejora de la calidad de vida de los cántabros.

Alonso ha mostrado que su partido tiene «disponibilidad» para hablar con «todos los partidos», con el Gobierno de Cantabria y con su presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

En la reunión de este miércoles, solo ha habido representación de la Ejecutiva de ambos partidos pero no de ninguno de los diputados de estas dos formaciones en el Parlamento.

Concretamente, en el encuentro, además de los secretarios generales de PSOE y Podemos, Pablo Zuloaga y Rosana Alonso, han participado los secretarios de Organización de ambos partidos, Noelia Cobo, por parte de los socialistas, y David González, de la formación morada.

Petición de Revilla

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, hizo un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para poder aprobar los presupuestos el próximo 1 de enero. Esta petición la realizó durante la festividad de la Bien Aparecida.

«Siempre que he estado gobernando ha habido presupuestos, sería la primera vez este año que no consiguiéramos tenerlos, por eso hago un llamamiento a la responsabilidad», ha afirmado. El presidente ha reconocido, no obstante, que «a un año de las elecciones es difícil» porque «todo el mundo tiene por objetivo derribar al que está», lo que, a su juicio, «hasta un cierto punto lógico» ya que ese es «el juego del Gobierno y la oposición».

Revilla ha defendido que «pensando en Cantabria» es mejor tener presupuestos que no tenerlos y que incluso «es mejor un mal presupuesto» que no tener ninguno. El presidente ha destacado que a eso es a lo que se va dedicar en el próximo mes, «a intentar concienciar de que sería bueno que llegáramos a un consenso para tenerlos aprobados como siempre el 1 de enero».

Condicionantes de Podemos y Grupo Mixto

A principios del mes de septiembre, José Ramón Blanco -recién confirmado como candidato a liderar de nuevo la formación morada de cara a la presidencia regional- puso sobre la mesa las exigencias de su partido para aprobar los presupuestos.

Entre las exigencias planteadas estará una solución para los desahucios, después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca avanzara que los tres próximos meses serán «terribles», con desalojos «cada día de la semana». «La vivienda es un clamor popular al que hay darle solución desde el Gobierno», manifestó Blanco, quien señala que ello pasa por aportaciones económicas que sirvan para crear, por ejemplo, un parque público de vivienda social.

Por su parte, Juan Ramón Carrancio (Grupo Mixto), cuyo voto fue esencial en 2018, aseguró que se va a sentar con el Gobierno y que «los socialistas están otra vez igual que el año pasado». «Yo les voy a poner entre la espada y la pared. Si el bipartito quiere subir los impuestos como promueven PSOE y Podemos, tendrán que explicarlo», dijo.

La respuesta de Sota, consejero de Economía, a este planteamiento fue clara, tildándo de «populista y muy demagógica» la bajada de impuestos planteada por Carrancio para negociar su apoyo y ha asegurado que el Gobierno «no va a subirlos», pero tampoco puede afrontar una «rebaja importante».