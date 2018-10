Fútbol | Racing Y ahora, la eliminatoria de Copa del Rey ante el Logroñés Cola, este lunes por la mañana en las taquillas del racing para comprar las entradas para el partido de la Copa del Rey / Antonio 'Sane' Aparcada la Liga sin derrotas, este miércoles el Racing recibe al Logroñés en la tercera ronda, la que da acceso a emparejarse con la élite MARCOS MENOCAL Santander Lunes, 15 octubre 2018, 20:07

Sólo ahora que se han hecho los deberes ligueros, el entrenador del Racing ve la Copa como una oportunidad, pero no como una prioridad. «No debemos desviarnos de nuestro objetivo y ese es ascender», repite una y mil veces. Sin embargo se ha hecho lo más difícil, ganar las dos primeras eliminatorias en las que cuesta motivarse del todo y se enfrentan el miércoles (20.30 horas) al Logroñés, uno de los rivales directos, precisamente en su grupo para el primer puesto –como lo fue el Mirandés al que dejó en la cuneta– con un premio sin parangón: un rival europeo en la siguiente eliminatoria. «Es evidente que para los futbolistas, para el club y para todos que venga aquí el Barça o el Madrid es una buena noticia así que habrá que afrontar el partido con motivación», recordó Ania.

Para el Racing y el racinguismo superar este escalón le proporcionaría regresar a tiempos pretéritos y con ello enganchar un poco más a una afición que ya ha respondido a la llamada. Desde la pasada semana están a la venta las entradas para el partido ante los riojanos, los propios socios –a los que les toca también pasar por caja– han sido los primeros en sumarse a la fiesta y el miércoles se espera una aceptable presencia de seguidores. Desde este lunes y hasta el miércoles las taquillas del El Sardinero permanecerán abiertas y este lunes por la mañana ya había colas para sacar las entradas.

La última vez que la Copa del Rey le dio una alegría al racinguismo fue, precisamente, la temporada en la que en Liga fueron casi invencibles. Fue la temporada 2013-2014, la que acabó con el Racing campeón de grupo y ascendiendo a Segunda División tras dejar en la cuneta al Llagostera. Esa campaña, en el torneo del KO, el conjunto santanderino empezó sin un rumbo fijo y terminó jugando unos cuartos de final que pasarían a la historia con el plante ante la Real Sociedad. Antes había eliminado al Almería y al Sevilla, ni más ni menos. Y tampoco fue la prioridad nunca; el equipo fue sorteando rondas con un once tipo, puesto que Paco Fernández, el entrenador por aquel entonces, tampoco fue amigo de hacer grandes cambios.

Con esa misma filosofía se presenta Iván Ania. Su equipo ha superado al Mirandés y al UCAM Murcia con pocos cambios en el once inicial. Sin embargo, lejos de entorpecer, la Copa del Rey ha permitido al asturiano explorar su propio equipo y convencerse de que algunos jugadores pedían un hueco en la alineación. Futbolistas como Rafa de Vicente, Dani Segovia o Nico Hidalgo, titulares en la Liga, aparecieron en el equipo gracias a la Copa y desde entonces se han ganado su espacio.

«Jugarán los mejores y los que más capacitados estén para el partido», aseguró Ania hace unos días. El equipo no descansa esta semana. Este lunes el Racing ha entrenado en La Albericia y en siete días el equipo jugará tres partidos, Langreo, Logroñes (miércoles) y Sporting de Gijon B (domingo). La sesión de este lunes ha sido la primera en la que el cuerpo técnico ha pensado en la Copa del Rey. No se ha dado descanso a ningún jugador ni tampoco se ha dosificado a nadie para que llegase fresco al miércoles. Sin embargo, la profundidad de banquillo permite que el equipo pueda tener diferentes opciones. A falta de comprobar lo que el equipo trabaje estos dos días, Ania podría darle minutos a Cejudo, que sale de una lesión y urge su puesta punto y a Jon Ander. Lo mismo que Rivero, que podría volver al equipo. El resto no tiene pinta de que varíe en exceso.