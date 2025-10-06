El homenaje de Ezkieta a Raúl Ramírez
Tras el partido, el meta del Racing colocó ante su portería la camiseta del arquero del Colindres, fallecido la pasada semana
DM
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:45
El recuerdo de Raúl Ramírez, portero del Colindres fallecido la pasada semana tras sufrir un fuerte golpe en un partido contra el Revilla, estuvo muy ... presente este domingo en los Campos de Sport, con la disputa del Racing-Málaga. Desde el emotivo minuto de silencio, con la familia del joven presente en el palco. Y el mejor homenaje fue dejar la puerta a cero dieciséis partidos después.
🫂 Orgullo de equipo, orgullo de jugadores— Real Racing Club (@realracingclub) October 5, 2025
💚 El triunfo y el aplauso de todo El Sardinero van por ti, Raúl#RacingMálaga pic.twitter.com/KlCRHu6b09
Pero, tras la victoria verdiblanca, y posterior al saludo de La Gradona de los Malditos, donde reposó la camiseta de Raúl Ramírez a lo largo de todo el encuentro, el portero racinguista, Jokin Ezkieta, cogió la elástica y la puso ante su arco como tributo ante el aplauso del público presente.
