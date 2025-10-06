El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El homenaje de Ezkieta a Raúl Ramírez

Tras el partido, el meta del Racing colocó ante su portería la camiseta del arquero del Colindres, fallecido la pasada semana

DM

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:45

Comenta

El recuerdo de Raúl Ramírez, portero del Colindres fallecido la pasada semana tras sufrir un fuerte golpe en un partido contra el Revilla, estuvo muy ... presente este domingo en los Campos de Sport, con la disputa del Racing-Málaga. Desde el emotivo minuto de silencio, con la familia del joven presente en el palco. Y el mejor homenaje fue dejar la puerta a cero dieciséis partidos después.

