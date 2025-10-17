¡A por el fin de semana!

Pues poco a poco nos hemos metido ya en la segunda quincena de octubre. Las hojas siguen cayendo y... ¡Oh! Nos hemos dado cuenta de ... que, después de celebrar el Pilar en domingo, la próxima fiesta que el calendario nos concede entre semana es el 8 de diciembre. Queda mucho, así que es obligatorio disfrutar al máximo el fin de semana. Aquí te proponemos una serie de planes muy atractivos para estos días. De nuevo va a hacer muy buen tiempo, bueno, el domingo por la tarde se estropea un poco con previsión de lluvias, pero hay que aprovechar y disfrutar del otoño. ¡A por ello!

En Santander Música, música y música

Santander se prepara para un fin de semana de alto voltaje musical, con una programación tan diversa como intensa que arranca este viernes con la llegada de Rufus T. Firefly a Escenario Santander. En la sala Rock Beer The New, las bandas cántabras Agujero y The Pulsebeats se han propuesto un experimento musical tan insólito como estimulante: tocar 'a la vez'. Está previsto a las 21.00 horas. El Centro Cultural Fernando Ateca de Santander, a las 19.00 horas acoge el espectáculo 'Voces de mujer', de la cántabra Sara Súa. En la Sala Niágara Jeremías San Martín, surfista y multiinstrumentista cántabro, pone fin a su gira de verano en casa. El Cine Los Ángeles cierra la jornada del viernes a las 20.00 horas con el concierto de Mike Farris, que recala en la ciudad dentro de su 'Letters to Spain Tour 2025'.

El sábado el Centro Cultural Eureka acoge a las 13.30 horas el concierto de Joseba Irazoki. El ciclo 'Música en la Plaza' de la Biblioteca Central trae a Amaika Rude a las 20.00 horas. La jornada musical se completará en el Niágara a las 21.30 horas con Gansos Rosas.

El domingo en la Rock Beer The New a las 20.30 horas actúan los australianos Private Function. A la misma hora, el Rvbicón recibirá a CrystalMoors, grupo cántabro que fusiona metal y tradición celta.

Fundación Caja Cantabria de Santander Y más música, en este caso antigua

En un ambiente más sosegado, el programa de actividades de Música Antigua de Santander aborda esta semana una doble cita en la Sala Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria. El viernes, a las 19.30 horas, tendrá lugar la charla, impartida por el violagambista y musicólogo Sergio Barcellona. El sábado, bajo el epígrafe '7 Movements', es el turno de Johanna Rose, (viola de gamba).

Sala Miriñaque La danza protagoniza las propuestas del ciclo 'La alternativa'

El ciclo de la temporada de otoño 2025 'La alternativa' de Escena Miriñaque este año da protagonismo a la danza e incluye una serie de espectáculos y talleres bajo el epígrafe 'Danza Viva'. El sábado, a las 17.30 horas, Lorena Fernández ofrece el taller 'Bailando emociones', destinado a familias con niños de entre 3 y 5 años. El domingo, a las 19.30 horas, la compañía Provisional Danza ofrece el espectáculo 'La noche y la luna', basada en el 'Romancero gitano' de García Lorca.

Salimos de la capital y nos vamos a Potes El Festival Ecoliébana ofrece charlas, talleres, mercado, música y mucho más

Potes hace visible el ecoturismo este finde y celebra el Festival Ecoliébana. La capital lebaniega acoge viernes y sábado charlas, mesas redondas, mercado, música en directo y talleres y catas, entre otras actividades.

Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega Si te gusta la miel este es tu sitio

Mieles de España, Grecia y hasta Pakistán se dan cita este sábado en Torrelavega. El Mercado de Ganados acoge la XV Feria Nacional Apícola, con medio centenar de expositores, catas y actividades para todos los públicos.

Hoz de Anero El 'Día de los bolos' pone fin a la temporada

Superadas las competiciones oficiales del curso bolístico 2025, la temporada llega a su fin con la celebración del Día de los Bolos, una fiesta en la que se congregan jugadores de los cuatro puntos cardinales de Cantabria. La cita será el sábado desde las 10.30 horas en la bolera del complejo deportivo de Hoz de Anero.

Santa Cruz de Bezana y Barcenillas Dos marchas solidarias, una el sábado y la otra el domingo

Santa Cruz de Bezana celebra el sábado la XVIII edición de la Carrera de la Mujer que arranca a partir de las 15.30 horas y que servirá para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama.

El domingo, la localidad del municipio de Cabuérniga, Barcenillas, acoge desde las 10.30 horas una marcha solidaria para dar visibilidad a la fibrosis quística.

Nos vamos a comer a Isla La langosta es protagonista en las jornadas gastronómicas del Astuy

Si tu plan es ir a comer tenemos una propuesta que no te puedes perder con la reina del Cantábrico como principal ingrediente. A partir de este viernes, y durante un mes, estará disponible en el Hotel Astuy el menú degustación donde la protagonista es la langosta, de 450 gramos, cocida o a la plancha.

Y volvemos a Santander Nos vamos al fútbol. El Racing de Santander se enfrenta al Deportivo de La Coruña

Los cántabros más futboleros seguro que tienen apuntada esta cita en la agenda. Racing y Deportivo se enfrentan el domingo a las 18.30 horas en los Campos de Sport del Sardinero.