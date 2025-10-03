El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agenda de planes

El Otoño a vista de pájaro

Celebramos el Día Mundial de las Aves con actividades al aire libre, espectáculos, exposiciones, luces y colores e incluso circo. ¡No se lo pierdan!

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:50

Comenta

Este sábado se celebra el Día Mundial de las Aves y, por supuesto, en Cantabria hay muchas actividades para disfrutar de la naturaleza y de ... los animales, pero también hay muchas otras propuestas que debemos apuntar en nuestra agenda. En la primera semana de octubre viviremos la magia, contemplaremos espectáculos de luz y color, de malabares y artes circenses... Tenemos casi de todo. ¡Pasen y vean!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  3. 3 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  4. 4

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  7. 7 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  8. 8

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  9. 9 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  10. 10

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Otoño a vista de pájaro

El Otoño a vista de pájaro