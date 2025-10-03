El Otoño a vista de pájaro

Este sábado se celebra el Día Mundial de las Aves y, por supuesto, en Cantabria hay muchas actividades para disfrutar de la naturaleza y de ... los animales, pero también hay muchas otras propuestas que debemos apuntar en nuestra agenda. En la primera semana de octubre viviremos la magia, contemplaremos espectáculos de luz y color, de malabares y artes circenses... Tenemos casi de todo. ¡Pasen y vean!

Santander El festival 'Hágase la luz' ilumina la capital

El festival de creación lumínica y audiovisual organizado por Ruido Interno prosigue hasta el domingo con 16 propuestas, tanto de artistas internacionales como de creadores locales, en 22 espacios de Santander. 'Hágase la Luz' incluye distintas intervenciones que se podrán visitar a lo largo del festival.

Torrelavega Una gran carpa abierta para acoger el Festival Ciudad del Circo

Torrelavega se prepara para convertirse en una gran carpa abierta el sábado y el domingo con la sexta edición del Festival 'Ciudad de Circo'. La plaza de La Llama, cubierta para la ocasión, reunirá a artistas y compañías que ofrecerán un programa pensado para disfrutar en familia y acercar las nuevas tendencias del circo contemporáneo.

El evento, promovido por Malabaracirco con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, reunirá propuestas muy distintas que mezclan humor, música, danza, crítica social y acrobacias. Payasos, trapecistas, malabaristas, magos y equilibristas llenarán de color y movimiento un espacio convertido durante dos días en punto de encuentro cultural.

Noja Llega a la villa la XV edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual

Continuamos con el mundo de la ilusión viajando a Noja. Sus calles acogen este fin de semana espectáculos inéditos con la celebración de la XV edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual. Desde el viernes se pondrán en escena propuestas que combinan la tradición y la innovación mágica con números inéditos, magia de cerca, grandes ilusiones y espectáculos de humor.

Campoo de Yuso El municipio celebra la XIX Feria de la Miel

Campoo de Yuso dedica este fin de semana a un superalimento que cuenta con varios productores entre los habitantes del Ayuntamiento del Pantano del Ebro. Corconte y La Población de Yuso acogen el viernes y el sábado la XIX Feria de la Miel, una cita ligada a la apicultura y los productos agroalimentarios.

Torrelavega, El Astillero y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles Actividades por el Día Mundial de las Aves

El sábado es el Día Mundial de las Aves y Cantabria un paraíso para los aficionados a la ornitología. Por eso hay programadas diversas actividades para conmemorarlo. Torrelavega ha organizado una jornada de anillamiento de aves el mismo sábado en el Centro Especial de Empleo SERCA. La actividad es gratuita, abierta al público general de 8.30 a 12.00 horas.

La Mancomunidad de Municipios Sostenibles (MMS), a través de su Punto de Información Europeo (PIE) ha organizado para este sábado una ruta de avistamiento de aves. Bajo el título 'A vista de pájaro', arrancará a las 10.00 horas de las pistas de atletismo de Colindres. Está previsto un itinerario por el Regatón hacia Laredo y regreso al punto de partida. Hasta las dos de la tarde, los participantes avistarán las aves típicas de esta zona al final de la migración.

Por su parte, El Astillero y SEO BirdLife han organizado el domingo una jornada de divulgación científica y disfrute de la naturaleza con anillamiento, rutas ornitológicas y la exposición del 13º Rally Fotográfico.

Mercado de Sarón La memoria del Valle de Cayón en imágenes

El Mercado de Sarón acoge, del 4 al 11 de octubre, una selección de 800 fotografías antiguas que retrata su patrimonio, sus gentes y la historia del municipio.

Museo Altamira en Santillana del Mar Jornadas de Sostenibilidad con Mercado de trueque y saberes

El Museo Altamira, en Santilllana del Mar, celebra este fin de semana sus Jornadas de Sostenibilidad. El domingo el centro se transformará en una plaza pública para celebrar un mercado de trueque, donde los asistentes podrán llevar los objetos y enseres cotidianos que no utilicen para intercambiar por otros que necesiten, prolongando así su vida útil.

Vega de Liébana Peña Prieta Sky Race, algo más que una carrera

Vega de Liébana acoge este sábado a las 9.00 horas la salida de la Peña Prieta Sky Race. Esta carrera, con varias categorías y por lo tanto accesible a todo tipo de corredores, es un recorrido por una de las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica. Es una ruta por senderos y caminos que atraviesan lugares de Cantabria increíbles y algunos casi desconocidos.