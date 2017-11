«Estoy convencido de que Carnicer quería venir a Alto Campoo» Javier Carrión, director de Cantur. / DM El director general de Cantur revela que el elegido para dirigir la estación presentó su renuncia el viernes tras una conversación de más de dos horas con él JOSÉ AHUMADA SANTANDER. Jueves, 2 noviembre 2017, 09:23

«Salvo que sea un actor de primera, este hombre tiene un problema de primera. Yo estoy convencido de que José Antonio Carnicer quería venir aquí, que ese era su deseo. Estoy totalmente convencido, y no tengo por qué defender a este señor». El director general de Cantur, Javier Carrión, sigue opinando así sobre el responsable de Alto Campoo que dejó el puesto antes incluso de tomar posesión. Esa es al menos la impresión que le quedó tras mantener, el pasado viernes, una larga conversación con él, al término de la cual Carnicer presentó su renuncia.

«El día 27, viernes, se presentó en las oficinas de Cantur a última hora. Anteriormente, nos había reiterado que quería trabajar con nosotros. Pero me plantea que tiene un problema personal, en el que no quiero entrar, que le está absorbiendo demasiado. Entonces le dije que tenía que decidir, sí o no. Y él presentó la renuncia por escrito».

José Antonio Carnicer fue el candidato mejor valorado en la selección que realizó Cantur para buscar sustituto a David Aja al frente de la estación invernal. Después de aguardar su incorporación durante un mes, en medio de rumores sobre los motivos que podría tener para no ponerse a trabajar de una vez, terminó por rechazar el puesto que tenía reservado. Él siempre se limitó a alegar una serie de «problemas personales» para justificar su extraño proceder.

El PP dice que Martín acumula «méritos para ser cesado» El PP de Cantabria reprochó al consejero de Turismo, Francisco Martín, la «espantada» del nuevo director de Alto Campoo, el «último episodio» de su «incompetencia», por lo que considera que «sigue haciendo méritos para ser cesado». El portavoz de Turismo popular, Santiago Recio, asegura que esto «vuelve a demostrar», a su juicio, que Francisco Martín «más allá de titulares facilones, es con diferencia el consejero más incompetente del Gobierno de Revilla». «Y esto con el nivel que hay, es mucho decir».

Carrión dijo no tener una opinión «a favor ni en contra de él», a pesar de que la abortada operación de elección de nuevo director haya supuesto un trastorno para Cantur, aunque solo sea por el tiempo que se ha perdido.

Su director general, en cambio, si lamentó encontrarse en «un mundo al revés». «Aquí no ha habido trajes a medida para nadie, pero resulta que cuando se hacen las cosas bien para elegir a la persona más adecuada, la opinión pública, o quien sea, ataca. En cambio, cuando hay nombramientos a dedo, nada».

El máximo responsable de Cantur volvió a insistir en el rigor con que se había desarrollado el proceso de selección del nuevo director de Alto Campoo, el mismo con el que seguirá buscando a la persona idónea, que podría encontrarse esta misma semana. «Mi trabajo es anticiparme a lo que pueda pasar, y ya teníamos previsto reanudar el proceso de selección en caso de que sucediera lo que no queríamos. Este lunes ya hemos tenido entrevistas con candidatos, tanto presenciales como a través de Skype, y el martes también. Yo creo, si las cosas no van mal -toco madera-, que esta misma semana vamos a tener una persona seleccionada para la dirección. Una persona con el mismo perfil que buscábamos: con experiencia, conocimiento del mundo de la nieve y que sea capaz de dirigir la estación en invierno y dinamizar Alto Campoo también fuera de temporada. Nos estamos jugando una estación en la que se ha invertido un montón de millones y que es un motor para toda una comarca, a la que puede aportar mucho».

Javier Carrión dijo también que a pesar de la frustrada incorporación de José Antonio Carnicer, Alto Campoo no ha dejado de estar gestionada en ningún momento. «El viernes nos dejó David Aja, y al día siguiente subí yo a la estación con un equipo de áreas transversales de Cantur que va a apoyar su gestión. Ese mismo día he recibido un informe de cómo está todo: no hay ningún problema y todo el mundo está manos a la obra. Este año, si nos acompaña la meteorología, puede ser espectacular. Queremos que la estación vuelva a ser lo que fue en su momento, hace ya muchísimos años: un lugar de referencia en todo el Norte de España».