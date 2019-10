El inconformismo hecho fotos del cántabro David Varela en Instagram David Varela Fernández conquista las redes con sus imágenes y personalidad. / @DE_K_DE #12MESES12IGERS Este artista visual de Los Corrales de Buelna apuesta por imágenes de autor que mezclan colores, originalidad y localizaciones únicas SERGIO SAINZ Domingo, 6 octubre 2019, 14:47

Perderse para encontrarse y fotografiar. Así, imponiéndose retos y tiñiendo de colores su realidad, David Varela Fernández, conocido en redes como @de_k_de, consigue que cada una de sus imágenes sea cien por cien suya. Este artista de la imagen es natural de Los Corrales de Buelna, pero bien podría ser vecino de Hawkins a lo 'Stranger Things', porque en sus vídeos y fotos logra atmósferas tan geniales como inquietantes. Su pelo, también multicolor, es una extensión de su personalidad única. La comunidad de @igerscantabria ha decidido que sea él quien se enfunde la banda de Míster Octubre por contar la realidad desde esta mirada rompedora e inconformista. Esa que hace que hasta que no cuadre su 'feed' renuncie a subir una nueva imagen a Instagram. Está más presente a través de los 'stories' y una pequeña historia es la que nos regala en su video de presentación, urbex mediante. ¡Que brille la corona sin miedo al inframundo! De momento, el Demogorgon no ha aparecido por Cantabria DModa y, si llega, seguro que David le saca el lado bueno…

-¿Cuántos seguidores tienes?

-Alrededor de 30.000 (30k).

-Primera foto en Instagram.

-Pues la primera que foto que subí era de un hamster albino que tuve, que se llamaba blanquita (sí, muy original el nombre).

-La imagen con más 'likes'.

-Hablo de ella en el vídeo, se trata de una foto en el Mirador de Peña Cabarga con 2.700 likes, la cual con un poco de edición he añadido un platillo volante y retocado algunos elementos y lo que quería transmitir es un sentimiento propio como es el no sentirse integrado o estar fuera de lugar y creo que mucha gente se ha visto reflejada en ese aspecto y por eso ha tenido tan buena aceptación. Es de mis favoritas.

-¿Tienes algún sello en tus fotos?

-Más que en las fotos, el sello lo tengo en el 'feed', lo que caracteriza mi perfil. Aún así suelo esconder pequeños detalles en las fotos para aquellos atentos que se detienen un poquito a mirar. Por otro lado, el logo que suelo poner en las fotos que no van al feed es un panda con una media luna.

-Explícanos en qué consiste tu particular 'feed'...

-Lo definiría como una foto contínua. Procuro ir encajando las fotos como si de un puzzle se tratase, para que más que una foto individual sea una composición conjunta, a veces es una pena porque tengo que descartar fotos, por no poder encajarlas en ese momento.

Galería. Selección de imágenes del artista visual cántabro. / @DE_K_DE

-Un rincón que te guste fotografiar especialmente...

-Me gustan mucho los sitios abandonados, o rincones perdidos que no haya mucha gente. Me gusta disfrutar el momento y el lugar. En invierno es cuando suelo aprovechar para ir a cualquier playa o por la zona de la Costa Quebrada, que también me gusta mucho.

-'Selfies', ¿sí o no?

-No, si estoy en algún sitio que me gustaría hacer una foto, siempre uso la cámara trasera, si salgo yo... ¡no sale lo que quiero fotografiar o grabar! Aunque eventualmente... algún 'selfie' sí que cae, especialmente si hay algún filtro gracioso.

«Creo que Instagram se ha posicionado muy bien y se está sabiendo mantener, más que nada por el público al que están enfocándose».

-¿Qué hace especial a Instagram respecto a otras redes?

-Es muy visual, rápido e intuitivo. Sobre todo, con las 'stories', puedes crear interacciones con gente que está en el mismo concierto que tú, viendo la misma serie o compartiendo una hoja de su libro favorito... Es algo instantáneo y mucho menos serio, ya que pasadas 24 horas se elimina. Yo lo uso muchísimo más que el subir fotos al 'timeline'. Creo que Instagram se ha posicionado muy bien y se está sabiendo mantener, más que nada por el público al que están enfocándose, a diferencia de lo que le pasó a Tuenti o Facebook, cuya franja de edad de usuarios es más elevada.

-Una cuenta que te inspire...

-Sin duda alguna, @caseymcperry es mi cuenta predilecta, pues el estilo de timeline es la misma idea que tengo yo, pero llevado al siguiente nivel. Por otro lado, @stefankoidl, @beyondsurreal, @bondarts y @krampah_wilson son de mis diseñadores gráficos preferidos. Sobre todo el último, pues además sube la imagen antes de editarla y, de vez en cuando, algún tutorial de lo que... espero conseguir algún día.

-Tu 'hashtag' favorito...

-#urbanexploration.

Una de las imágenes con el color como su sello. / @DE_K_DE

-¿Cómo conociste y qué es para ti #igerscantabria?

-Conocí #igerscantabria mediante los 'hashtags'. Hace cuestión de un año vi que mucha gente ponía #igerscantabria en la lista de 'hashtags' y me metí un poco a curiosear, a ver qué significaba y me di cuenta de toda la comunidad que había detrás. Un poco más tarde compartieron una foto mía y comenzamos a hablar por MD y ya fue en el SocialWeekend, que justo estaba trabajando, donde nos pudimos poner cara. Actualmente, creo que es un grupo de personas muy variado y eso le hace muy valioso y hace que me sienta agusto.

-Un 'iger' es...

-Cualquier persona que quiera compartir una foto, un momento o una frase que le inspire, tan sólo hace falta dar el paso. No hace falta hacer unas fotos asombrosas, o tener un equipo especial para ello, sólo estar activo e interaccionar. En mi caso, por ejemplo, uso publicaciones escasas, pero por 'stories' siempre estoy activo, tanto compartiendo memes que me hagan gracia, trabajos o cosas que me inspiren y crea que a la gente le pueda interesar.

«Para ser un 'iger' no hace falta hacer unas fotos asombrosas, o tener un equipo especial para ello, sólo estar activo e interaccionar».

-¿Cantabria se promociona bien en las redes?

-Sí, pero no. Me explico, creo que hay cuentas muy potentes que promocionan la imagen de Cantabria, pero la mejor promoción para mi punto de vista se da cuando la gente de otras comunidades viene aquí y comparten su visión de Cantabria. Esos 'nanoinfluencers' son los que, de verdad, promocionan tanto la imagen como el que venga más gente a conocer la comunidad. Y para que esto pase, tiene que haber planes, eventos y anunciarlos debidamente. A mi modo de ver, hay muchas actividades que, a veces, no nos enteramos por falta de difusión. Por otro lado, creo que hay más sentimiento de competitividad que de hermanamiento para un fin mayor y lo digo con pinzas y sin mala intención, que conste, Cantabria es pequeñita, pero con grandes personas.

-Alguna anécdota de tu presencia en 'Instagram'.

-Una vez casi voy a uno...

Un original retrato del 'instagramer' de Los Corrales de Buelna. / @DE_K_DE

-¿Qué opinas del postureo en las redes?

-Es una pregunta que me da opción a mucho debate, pero voy a intentar ser breve y conciso... Redes = Postureo y esto es así. Al que no le guste, no sabe muy bien de qué va el juego, para eso se diseñaron. El problema es cuando ese postureo nos condiciona y nos hace actuar por y para las redes, se resume en... «yo estoy aquí... y tú no». Ese sentimiento efímero de estrella de 'rock and roll', o inlcuso el que subas una 'story' para que te llenen de mensajes el DM y dejarlos en visto. A todos nos gusta gustar y buscamos una aprobación constante de la sociedad, una aprobación, por otro lado, innecesaria y absurda de gente que igual ni conoces, pero ahí está el negocio. Estoy totalmente de acuerdo en la medida que ha tomado Instagram en algunos países desde julio, de eliminar el número de likes en las cuentas para que la gente se centre más en compartir, y no en ese dichoso corazoncito que tanto nos condiciona de subir un contenido u otro. Lo digo aún sabiendo que, probablemente, deje de hacer campañas con marcas o dejar de tener ingresos en ese sentido, pero creo que sería todo más...«real», si es que eso es posible en las redes.

-Socialmente, ¿las redes nos unen o nos separan?

-Nos acercan a gente que está lejos y a veces nos nublan y separan de gente que tenemos al lado y dejamos de conocer. Perdemos un tiempo valioso con gente que no vamos a poder recuperar, tan sólo por tener una pantalla delante y ver lo que está comiendo esa persona que luego ni saludas por la calle. Parezco un 'hater' de las redes sociales, pero nada de eso. Creo que tienen más cosas buenas que malas. Yo recibo mucha inspiración y me gusta ver lo que comparte la gente o hablar con ellos, siempre puedes intercambiar opiniones y enriquecerse mutuamente. Me hace mucha ilusión cuando alguien me habla para decirme que les gusta una foto o preguntarme algo.

-Una foto pendiente por realizar...

-¡Muchísimas! Siempre ando con ideas de posibles fotos o montajes, a veces es un 'fail', pero por probar que no quede. Me encanta el 'lightpainting' y me gustaría hacer más. Por otro lado, siempre he tenido la espinita de hacer vía lactea y nocturnas. Además, me gustaría aprender mucho más de manipulación con PhotoShop.

El panda es su icono, el logo con el que firma sus trabajos. / @DE_K_DE

