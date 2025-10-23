Sabor en Cantabria vuelve a impresionar Puente Viesgo clausura la quinta edición del encuentro con másde una treintena de actividades y con la vista puesta ya en el próximo año

Con más de 1.200 asistentes, la quinta edición de Sabor en Cantabria cerró ayer sus puertas superando todas las expectativas y estableciendo un nuevo hito de participación. El encuentro gastronómico que organiza El Diario Montañés se consolida así como una de las citas de referencia en la región, punto de reunión imprescindible para productores agroalimentarios, empresarios, profesionales del turismo y la hostelería, así como para aficionados a la gastronomía. Este año se han desarrollado 32 actividades y han participado más de un centenar de ponentes en un programa que combinó charlas, degustaciones y encuentros profesionales.

En su segunda jornada, y siguiendo la dinámica del día anterior, las ponencias y actividades se multiplicaron y se repartieron por los distintos espacios del Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, sede habitual del evento. La programación destacó nuevamente por su variedad, calidad e interés, con propuestas para todos los públicos.

Al igual que el martes, la jornada de ayer comenzó con el tradicional desayuno saludable, una iniciativa dirigida a fomentar entre los más jóvenes hábitos alimentarios equilibrados y a demostrar que lo saludable y lo sabroso pueden ir de la mano. Al mismo tiempo, se celebraron varias ponencias sobre las bebidas de Cantabria, el pan y los huevos ecológicos. Pero había algo que muchos esperaban con especial interés, y a eso de las diez y media de la mañana se notó: buena parte del público deseaba probar la tortilla de patata del chef cántabro Nacho Solana y, por supuesto, anotar la receta para intentarla cocinar en casa. «¿Cuándo le añades la sal? ¿Juntamos la patata caliente con el huevo o dejamos que temple?», preguntaban los interesados entre risas y curiosidad.

Así que la joya más preciada de la segunda jornada de Sabor en Cantabria fue, sin duda, la tortilla del restaurante Solana. «La mejor tortilla de patata del planeta», apuntaba Ricardo Ezcurdia, académico de la Gastronomía de Cantabria y colaborador del suplemento Cantabria en la Mesa de El Diario Montañés. Tanto éxito tuvo que obligó a la organización y al propio cocinero a realizar un cambio de última hora: se trasladó la demostración a un salón mayor y, en lugar de una, el chef tuvo que preparar dos tortillas.

Tras ese sabroso momento, la jornada prosiguió con un variado programa de ponencias y demostraciones culinarias. Entre ellas, destacó la presentación de los 'proyectos con alma', impulsados a partir de la IGP Carne de Cantabria, una iniciativa fruto de la colaboración entre Agrocantabria y Ampros.

También despertó gran interés la ponencia dedicada a la mejor sopa de España, reconocida en el congreso internacional San Sebastián Gastronomika (SSG), uno de los certámenes culinarios más prestigiosos del país. La receta, elaborada por Borja Mier y Mónica Calderón, del restaurante La Pradera, en Ruiseñada (Comillas), combina la sencillez con la esencia de la cocina local.

«Intentamos ser muy cercanos con el consumo local y reivindicar los productos tan buenos que tenemos en los pueblos», explicaron. Calderón, entre risas, relató una anécdota reciente: «Hace unos días vino una pareja al restaurante y nos dijo: 'Tenéis la sopa que hemos ganado en San Sebastián'. Que la gente también se sienta ganadora del premio les hace sentir muy orgullosos».

Además, tuvo lugar una completa sesión dedicada a las setas de otoño y a los quesos cántabros premiados en certámenes nacionales. No faltaron tampoco propuestas más desenfadadas, como las rabas gurmet de Froxá junto a cuatro variedades del vermut de Bodegas Igarmi, ni un recorrido por la gastronomía de Ribamontán al Mar, que puso en valor los productos locales y la identidad culinaria del municipio.

Antes del cierre, José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés y coordinador del suplemento Cantabria en la Mesa, confirmó que la sexta edición del congreso se celebrará en el mismo espacio, el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, los días 20 y 21 de octubre del próximo año.