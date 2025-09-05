Los nombres y las historias más redondas del verano

Agradecida y emocionada con la UIMP por ingresar en su singular familia académica, la investigadora Eva Nogales compartió hace unas semanas en Santander, justo tras ... ser investida doctora honoris causa de la Menéndez Pelayo, el momento preciso en el que su carrera dio un vuelco y su sueño de hacer ciencia comenzó a tomar forma. Fue en 1988 y a pocos metros del lugar desde el que dio este pequeño discurso. Porque Nogales tuvo en los Cursos de Verano ese «toque de suerte», en las aulas de la UIMP se cruzó con Joan Bordás, quien sería su futuro director de tesis y quien le abrió las puertas de la investigación en términos de excelencia e internacionalización. «Y venir aquí es recordar ese momento tan especial», celebró con el birrete puesto la catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en la Universidad de California en Berkeley y una de las pocas españolas en la exclusiva Royal Society de Londres.

La historia de Nogales ha sido de las más redonda de estos Cursos de Verano: la alumna que regresa convertida en una seria candidata al Nobel, aunque a ella no le guste en absoluto este título tan mediático. Y la UIMP aspira a que el verano de Nogales se replique muchas veces, que en La Magdalena se creen vínculos fuertes, extraordinarios, duraderos, y que sus alumnos vuelvan a su sede con una historia bajo el brazo. Muchas posibilidades de hacerlo tienen los alumnos de las Aulas Blas Cabrera y Ortega y Gasset, que reúnen en Santander a decenas de jóvenes con fantásticos expedientes universitarios o de bachillerato, y que en la UIMP aprenden a abrirse camino escuchando a investigadores o profesores o empresarios de referencia. El camino de la ciencia nunca es recto y eso también lo aprenden los alumnos en la UIMP.

Resumen J.Santamaría Hacia una IA ética. El filósofo alemán Markus Gabriel dirigió a principios de agosto un curso magistral con la inteligencia artificial comp punto de apoyo. Brillante en sus reflexiones, Gabriel llevó a su alumnado a pensar una IA ética, la única posible. Alberto Aja Aulas y excelencia. Las Aulas Blas Cabrera y Ortega y Gasset son dos citas esenciales del calendario estival de la UIMP. Sus alumnos, a punto de comenzar distintas etapas académicas y profesionales, conviven en Santander durante una semana «inolvidable».

Javier Cotera Uslé-Civera, cruce de caminos. Corría el mes de agosto cuando, bajo el título '1 a 3 en los estudios: Victoria Civera, Juan Uslé y Vicky Uslé', se organizó en la UIMP un encuentro con esta familia de artistas, coordinado por Mónica Carballas.Un pequeño gran hito. Alberto Aja En clase con un maestro. Juan Ignacio Cirac, una autoridad mundial de la computación cuántica, impartió un interesantísimo curso en La Magdalena, donde, apoyándose en una tiza, desplegó sus conocimiento y su bagaje en el Instituto Max-Planck.

Junto con el cambio climático, la inteligencia artificial (IA) ha sido uno de los asuntos que más horas de clase y debate ha ocupado. Se ha tratado desde la perspectiva de la regulación europea, de la oncología y el cáncer de mama, del impacto de las tecnologías digitales en la democracia, con la intervención del exsecretario de Estado José María Lassalle, y también desde la reflexión filosófica con el artífice de la corriente del nuevo realismo Markus Gabriel. El filósofo alemán dejó una ristra de brillantes reflexiones en la UIMP, donde profundizó en esa necesidad de desarrollar una IA ética y donde advirtió de la «regresión moral» en términos geopolíticos, económicos y de derechos humanos que acontece ahora mismo.

Gabriel compartió sus conocimientos por la vía del encuentro magistral: un mano a mano con sus alumnos de cinco jornadas de duración. Pero los formatos uimperos son harto variados. Este verano han vuelto a celebrarse talleres prácticos, como el dirigido por el Premio Nacional de Diseño Manuel Estrada; los cursos de idiomas del campus de Las Llamas, o las escuelas científicas, que son una buena oportunidad para ponerse al día con los avances de cada disciplina. En la UIMP hay escuelas de muchos tipos: de psicología, de gramática, mundo clásico, geografía, arte rupestre y patrimonio... Y así hasta 14. Las escuelas son un pilar fundamental de la programación de la UIMP y permite que, cada verano, se produzca en Santander esa «diálogo atlántico» entre los alumnos europeos y americanos de la Escuela Internacional de Astrobiología Josep Comas i Solà, o que pongan en común las novedades en biomedicina o biotecnología o vacunas dentro de la Escuela de Inmunología e Inmunoterapia.

Moviéndose entre cursos, en la UIMP emergen de vez en cuando alumnos redondos. Es el caso de Eva, Sarmiento, 22 años, recién graduada en Español y Estudios Lingüísticos Literarios, y decidida este verano a vivir una «experiencia total» en La Magdalena y Las Llamas. Sarmiento decidió invertir el dinero del premio a la excelencia académica Ángela Ruiz Robles que concede la Xunta de Galicia en una larga estancia en Santander y en la matrícula en cuatro de los encuentros de la UIMP: un taller magistral de Manuel Rivas, el curso 'El poder de la escritura', un seminario dedicado al sector editorial y la Escuela de Gramática Salvador Ordóñez.

Sarmiento es otra historia redonda de la UIMP, que aterrizó en ella atraída por las propuestas ligadas a las letras, las humanidades. Otros lo hicieron siguiendo el rastro de referentes científicos como Juan Ignacio Cirac, director de la División de Física Teórica del Instituto Max-Planck y el primer científico del mundo que planteó la construcción de un ordenador cuántico. Pues bien, Cirac logró transmitir sus conocimientos y su pasión por la ciencia a un auditorio de lo más variado, compuesto por catedráticos, jóvenes estudiantes de Física o iniciados en la materia. Y lo hizo tirando de bagaje, de tiza y de un pequeño micrófono prendido de su camisa para amplificar sus mensajes, entre ellos: «Hacer investigación básica basada en la curiosidad y la intención de aprender tiene efectos a largo plazo. La investigación básica de hoy es la investigación aplicada de mañana, y la economía de pasado mañana».

Culturales

La escultura de Eduardo Chillida, 'Consejo al espacio VII', y el diseño del cartel del artista santanderino Juan Uslé han presidido los cursos de verano que se cierran hoy con la última jornada de actividades académicas. En lo cultural seis apartados o secciones han propiciado la celebración de más de sesenta citas: Lucía Lacarra Ballet, el estreno de la cantante María Basarte, los Martes Literarios con Manuel Vicent, Manuel Vilas, Pedro Olalla, María Belmonte y Bernardo Atxaga, entre otros; y las Veladas Poéticas con voces como Menchu Gutiérrez, la evocación homenaje a Gabriela Mistral y el Premio-Taller de Poesía Pedro Salinas al joven Mario Obrero. Además destacan exposiciones como 'Evocaciones Simbólicas Una mirada contemporánea sobre el Museo del Prado'; Juan Uslé Breathing Bay; y las fotografías de Ruth Orkin, que este mes continúan su exhibición.