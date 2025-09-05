El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La biofísica Eva Nogales fue investida doctora honoris causa en julio. En el acto reivindicó «la ciencia sin fronteras». Irene Vallejo o Isabel Allende han sido otras dos honoris de esta edición. Daniel Pedriza

Los nombres y las historias más redondas del verano

De la biofísica Eva Nogales al filósofo Markus Gabriel, de la computación cuántica a la inmunología, del taller magistral a las escuelas, la UIMP despliega a otro verano más sus armas académicas en Santander

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:14

Agradecida y emocionada con la UIMP por ingresar en su singular familia académica, la investigadora Eva Nogales compartió hace unas semanas en Santander, justo tras ... ser investida doctora honoris causa de la Menéndez Pelayo, el momento preciso en el que su carrera dio un vuelco y su sueño de hacer ciencia comenzó a tomar forma. Fue en 1988 y a pocos metros del lugar desde el que dio este pequeño discurso. Porque Nogales tuvo en los Cursos de Verano ese «toque de suerte», en las aulas de la UIMP se cruzó con Joan Bordás, quien sería su futuro director de tesis y quien le abrió las puertas de la investigación en términos de excelencia e internacionalización. «Y venir aquí es recordar ese momento tan especial», celebró con el birrete puesto la catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural en la Universidad de California en Berkeley y una de las pocas españolas en la exclusiva Royal Society de Londres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  4. 4

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  5. 5

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  6. 6

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Los secretos ocultos de los emboscados antifranquistas en la cueva de Treslasbasnás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los nombres y las historias más redondas del verano

Los nombres y las historias más redondas del verano