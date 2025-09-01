Una edición «de récord» en las Guerras Cántabras y con salto de calidad

El presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, ha hecho balance de una edición «de récord» en la que se han superado cifras ... anteriores que ya eran difíciles de alcanzar. «Este año hasta el tiempo nos ha respetado y eso ha hecho que lleguemos a cerca de 90.000 visitantes en los diez días de celebraciones». Y podía haber sido más, si las previsiones meteorológicas para el domingo no hubieran frenado las intenciones de muchas personas de acercarse a Los Corrales de Buelna para disfrutar de una de las recreaciones históricas más respetada en todo el territorio nacional.

Los números lo dicen todo, partiendo de algunos ya sabidos, los cerca de 1.500 miembros de la asociación organizadora, 13 formaciones cántabras y 12 romanas instaladas en los 10.000 metros cuadrados de un campamento que es un parque temático de la historia.

En la edición finalizada este domingo prácticamente se han multiplicado por dos los actos con la 'programación extendida', más eventos y más diversidad. Se han añadido, además, monólogos y explicaciones históricas con nuevos textos del dramaturgo Carlos Troyano. Eso ha tenido otra consecuencia: llegar a 83 personajes sobre el escenario, un elenco a la altura de grandes producciones si se tiene en cuenta que en algunas citas han estado sobre el terreno más de un centenar de personas. Siempre observados por 2.000 espectadores sentados en las gradas de un anfiteatro que se ha llenado en cada ocasión.

Gran parte de las escenificaciones de distintos capítulos de la historia se han renovado, con lo que se ha conseguido que «todo sea más redondo, más cuidado», como ha dicho más de una vez en los últimos días la directora artística, Anabel Díez, feliz por el «salto de calidad» que han dado esas representaciones. Y en todo ello, buena parte de la 'culpa', la ingente labor del equipo técnico en todas sus vertientes.

Óscar del Val destacó que otro peldaño se ha subido con una Semana Cultural con un formato prácticamente único en toda España, cuatro días seguidos con ponentes del más alto nivel sobre un periodo muy concreto de la historia de España. Cuatro días de una sala llena, con gente esperando poder entrar. Algo que han ratificado los asesores históricos, Lino Mantecón y Javier Marcos.

Ampliar Trajes y complementos ganadores del concurso de Guerras Cántabras. CAVIA

De ellos es la responsabilidad en otro paso adelante, la recreación histórica en la fiesta, que da «más rigor a las vestimentas, a los complementos, como demuestra el concurso de este fin de semana, impresionante».

En cuanto al dato de la alta participación e implicación de la juventud, que ha tenido como respuesta una jornada más de música nocturna «pensada en, para y por ellos». «Somos una fiesta, nos divertimos y disfrutamos mucho de todo lo que ponemos en marcha, quizá más que nunca».

Imagen para la Vuelta Ciclista a España

En cuanto a la vida del campamento este año, se alargará hasta el próximo fin de semana para dar la bienvenida a la Vuelta Ciclista a España que llega a Los Corrales de Buelna este próximo jueves.