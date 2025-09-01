El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directiva y representantes de todas las tribus y legiones de las Guerras Cántabras. Cavia

Una edición «de récord» en las Guerras Cántabras y con salto de calidad

Cerca de 90.000 personas pasaron por la fiesta de Los Corrales de Buelna durante los diez días de recreación histórica con más actos y más personajes que nunca

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:47

El presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, ha hecho balance de una edición «de récord» en la que se han superado cifras ... anteriores que ya eran difíciles de alcanzar. «Este año hasta el tiempo nos ha respetado y eso ha hecho que lleguemos a cerca de 90.000 visitantes en los diez días de celebraciones». Y podía haber sido más, si las previsiones meteorológicas para el domingo no hubieran frenado las intenciones de muchas personas de acercarse a Los Corrales de Buelna para disfrutar de una de las recreaciones históricas más respetada en todo el territorio nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    El Racing, a punto de cerrar la cesión de Facundo González y el fichaje de Gustavo Puerta
  3. 3

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  4. 4

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  5. 5

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  6. 6

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia
  9. 9

    Chema Aragón se examina
  10. 10

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una edición «de récord» en las Guerras Cántabras y con salto de calidad

Una edición «de récord» en las Guerras Cántabras y con salto de calidad