Multitudinaria despedida a Alejandro Fernández en Villanueva de la Peña
J. C. Rojo
Mazcuerras
Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:18
Varios centenares de personas, entre vecinos, amigos y familiares, han despedido este mediodía a Alejandro Fernández, uno de los tres jóvenes fallecidos en el accidente ... de Virgen de la Peña, en el primero de los funerales programados, este celebrado en la iglesia San Juan Bautista de Villanueva de la Peña (Mazcuerras).
La mayoría de la gente desplazada para arropar a los allegados de Alejandro ha tenido que seguir la misa desde el exterior del templo, que estaba completamente abarrotado. El sacerdote ha agradecido la multitudinaria asistencia de todas las personas que acudieron a dar su apoyo a la familia: «por arropar a los seres queridos en estas circunstancias en las que se hace tan difícil encontrar palabras en estos momentos de la vida». «Alejandro siempre estará con nosotros y se hace presente aquí con el cariño de todo el mundo, y pese a las lágrimas», ha expresado el cura. La máxima emoción se vivió al término del funeral, cuando un sentido aplauso sirvió para despedir el féretro.
El siguiente velatorio (el responso está previsto a las 15.00 horas), para despedir a Borja Díaz, está reservado a familiares y amigos íntimos en el tanatorio Río Cabo de Torrelavega. Por último, el de Pau Solá está programado a las 17.30 horas en la iglesia de Casar de Periedo.
