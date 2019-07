La santanderina Paz Guerra denuncia los ataques de los seguidores de Sofía Suescun La santanderina Paz Guerra, emocionada en una de sus apariciones televisivas. / MEDIASET CÁNTABROS DMODA La podóloga muestra en sus redes los ataques directos que sufre de la ex de su hijo, Alejandro Albalá SERGIO SAINZ Domingo, 28 julio 2019, 14:02

El mal rollo marcó la relación suegra y nuera de la santanderina Paz Guerra y Sofía Suescun. Antes y después de 'GH VIP Dúo', cuando la madre de Alejandro Albalá no ocultó su opinión sobre la joven. Incluso tuvieron tensos encuentros en el confesionario y el plató liderado por Jorge Javier Vázquez. Finalizado el concurso el cruce de declaraciones se mantuvo entre la expareja y sus familias, pero ahora parece que la polémica ha alcanzado su máximo nivel. La podóloga ha denunciado en sus redes sociales los ataques continuos de la propia Sofía y sus seguidores, incluso haciendo bromas sobre el fallecimiento de su madre anciana.

Sofía Suescun y Paz Guerra en su tenso encuentro de confesionario en la casa de 'GH'. / MEDIASET

Guerra compartía en Instagram un vídeo en el que se veía cómo la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' se reía de ella y del fallecimiento, con el consiguiente bloqueo de su cuenta. «Publiqué este vídeo con toda la razón del mundo. Me cierran la cuenta porque consideran 'bullying'. He recibido la mayor humillación hacia mi madre por muchos sofistas y la propia Sofía hizo un directo riéndose de ella. Quiero agradecer a todos los que me apoyáis en estos momentos tan delicados. Gracias de corazón. Mil veces gracias», escribía la podóloga. Y es que detectó la creación de cuentas falsas con el nombre de su madre fallecida «con intención de hacer daño». Entonces fue cuando se dirigió a la propia red social denunciando la situación.

La santanderina, junto a su hijo, Alejandro Albalá. / MEDIASET

Después Paz Guerra hacía uso de sus 'stories' para seguir explicando el complicado momentos. «Quiero pedir a todos los que visitan mi perfil que, por favor, no hagan comentarios dañinos ni escriban amenazas a nadie, se trate de quien se trate. Yo simplemente he compartido un vídeo de una persona que está humillando a mi familia constantemente y que ahora lo hace, también, burlándose mi madre recientemente fallecida», aseguraba.

MEDIASET

Ante los ataques incesantes la santanderina mostraba su total rechazo y la firme decisión de emprender acciones legales. «Los seguidores de Sofía Suescun no sólo atentan contra el honor de mi madre ya fallecida, sino que ahora también están desprestigiando mi trabajo a base de mentiras, falsos testimonios e, incluso, poniendo reseñas negativas en Google que son completamente falsas. Por favor ruego que paren ya, esto no es un juego y mientras sigan faltándome el respeto a mí y a mi familia yo lo seguiré haciendo público en mis redes sociales. Sólo quiero que esto se termine de una vez. Aviso a todos que esto ya está en manos de las autoridades competentes», concluía.

