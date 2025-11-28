El sector reclama más viviendas en Cantabria para que «no se disparen los precios» Constructores, promotores y especialistas del sector dejaron clara su postura ante este problema en la región. Tanto el Ejecutivo regional como el Ayuntamiento de Santander repasaron los próximos objetivos en esta materia

Sócrates Sánchez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

Si hay una conclusión que se puede extraer de la segunda -y última- jornada del congreso de la vivienda, organizado por El Diario Montañés, es la necesidad de construir más vivienda en Cantabria. Así lo reiteraron este viernes los diferentes actores principales del sector inmobiliario -constructores, promotores, arquitectos y especialistas de referencia- durante sus intervenciones sobre el escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.

Un mensaje que captaron las autoridades, del ámbito local y regional, presentes en la cita. «Esta situación es un problema complejo y, como tal, no tiene una solución clara», argumentó Agustín Navarro, concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda de Santander. «Será un conjunto de soluciones tendentes a corregir la amplia diferencia entre la demanda actual y la oferta existente o prevista en el corto y medio plazo. No olvidemos que el mercado, aparte de estar tensionado en este momento, es un mercado inelástico». Con este concepto, el concejal quiso poner el foco en que el plazo para corregir este problema «no es inmediato, mientras que la demanda sí que lo es».

Para ello, Navarro remarcó la «apuesta» desde el Ayuntamiento por la vivienda de protección, «estamos en construcción para entregar 281 viviendas en 2027». No obstante, el concejal señaló que pueden parecer «pocas» por la demanda que se ha registrado en los sorteos, hasta 11.000 personas, «pero nosotros estamos capados por nuestra capacidad de financiación».

El titular de Vivienda en el Ayuntamiento dio a conocer los avances en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander. «En las próximas dos semanas aprobaremos la empresa que lo redactará. Ahora mismo, nos encontramos en el tercer escalón de un total de ocho que se necesitan para llevarlo a cabo».

«Prime el sentido común»

El encargado de poner el broche final a la segunda edición del Congreso Vivienda Cantabria 2025 fue Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que aprovechó su discurso para reivindicar la importancia de aprobar la nueva Ley de Vivienda, que está desde septiembre en el Parlamento. «Confiamos en que, en esta ocasión, prime el sentido común y lleguemos a acuerdos para aprobarla, porque es necesaria para intentar regular el mercado y dotar de más seguridad jurídica a todo el sector».

Otro de los hitos que el consejero del ramo remarcó es el fomento del alquiler asequible. «Este es el modelo que hemos aplicados para la construcción de 212 nuevas viviendas en 6 municipios de Cantabria que van a empezar a construirse de forma inmediata».

Media tampoco quiso dejar de lado la devolución de las Cuentas del próximo año al Gobierno regional. «Teníamos previsto aprobar el presupuesto más ambicioso de la historia en materia de vivienda. Un incremento que no vamos a poder aplicar después de que los tres partidos que perdieron las elecciones se hayan aliado para tumbarlo, algo que consideramos incompresible», atizó contra la oposición. «Renunciar a que se fortalezcan las políticas de vivienda es una absoluta irresponsabilidad».

Una de las medidas que se recogían era una nueva línea de avales a la adquisición de viviendas para personas de hasta 45 años: «Esta medida es un enorme balón de oxígeno para muchos compradores que no pueden hacer frente a los gastos iniciales de una compra». Asimismo, volvió a repetir que «Cantabria no va a declarar zonas tensionadas ni ahora ni nunca. Creemos que es una medida muy dañina y perjudicial para los ciudadanos».