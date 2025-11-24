Ramis vs. José Alberto: ¿Quién tiene razón?
El entrenador del Burgos al término del partido cargó contra el míster del Racing por no querer valorar la actuación arbitral
Santander
Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:56
Primero habló José Alberto y no quiso entrar a valorar la actuación arbitral del encuentro. Pero eso no le gustó a Ramis. El técnico del ... Burgos cargó contra el asturiano atacándole de que «la semana pasada vi unas quejas suyas y hoy que le sale cara dice que solo vale lo futbolístico». El partido terminó en el minuto 102', pero esta vez continuó en la rueda de prensa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión