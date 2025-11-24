El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ramis vs. José Alberto: ¿Quién tiene razón?

Ramis vs. José Alberto: ¿Quién tiene razón?

El entrenador del Burgos al término del partido cargó contra el míster del Racing por no querer valorar la actuación arbitral

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

Primero habló José Alberto y no quiso entrar a valorar la actuación arbitral del encuentro. Pero eso no le gustó a Ramis. El técnico del ... Burgos cargó contra el asturiano atacándole de que «la semana pasada vi unas quejas suyas y hoy que le sale cara dice que solo vale lo futbolístico». El partido terminó en el minuto 102', pero esta vez continuó en la rueda de prensa.

