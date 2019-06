Planes de mar y tierra Mariña Álvarez Santander está de 'puente' por la Virgen del Mar, tres días por delante con buena agenda festiva, de naturaleza, gastronomía, cultura... MARIÑA ÁLVAREZ Santander Viernes, 7 junio 2019, 10:41

Este es el típico fin de semana en el que hay tantas ganas de verano que no hay nubes que empañen la excursión, el 'terraceo', el paseo por la playa, las copas nocturnas, las visitas a esos lugares extraordinarios de Cantabria mil y una veces aplazadas... Hay de todo para elegir en este puente en Santander (el lunes es la Virgen del Mar). El techo tiene que ser el cielo.

O el subsuelo. Interesante la propuesta que lanza 'Nansa Natural', una ruta por minas, cuevas y viñedos en Udías y Ruiloba. Una experiencia diferente, que puedes ver aquí.

Otro plan subterráneo de lo más sugerente es el curso de iniciación a la espeleología que organiza el albergue La aldea de Bejes, y el más top en este apartado bajo tierra: Cueva El Soplao. Es un fin de semana perfecto para visitar esta maravilla, y muy pronto se abrirá al público la nueva ruta minera; con vía ferrata subterránea, puente tibetano, desniveles, rampas (mira).

En el reality 'Supervivientes' -sí, ese que poca gente admite ver- el que no sabe hacer fuego no come. Ay, si hubieran ido a este taller que organiza el Museo Altamira que enseña las técnicas y utensilios que empleaban los cazadores-recolectores del Paleolítico superior. Muy útil hoy en día.

Recreación del desembarco pirata en la fiesta de la Virgen del Mar. / Celedonio ¿Nos vamos de fiesta? La fiesta de la Virgen del Mar lleva días celebrándose porque hace ya 40 años que es la patrona de Santander. Pero este fin de semana el festejo alcanza el momento cumbre y regala un festivo -el lunes, día grande- para disfrutar de un puente en la capital de Cantabria. El entorno de la ermita no puede ser más idílico para sumarse a la fiesta, ir a la procesión, a la comida campestre, el mercado bucanero, a los juegos en la campa... (aquí, el programa). En Renedo de Piélagos se celebra la Fiesta de San Antonio, y uno de sus atractivos es la 'feria de día', con casetas para comer y beber en un recinto muy animado, con pasacalles y actuaciones. El plato fuerte, el sábado, con el concierto de Los Secretos (aquí, toda la información). El domingo, en Unquera se celebra la Fiesta de la Gaita, un encuentro con los sonidos de la tierra para disfrutar de los desfiles de los gaiteros y mucho más: concurso de ollas ferroviarias, chocolate con corbatas... También en Rinconeda (Polanco) comienzan las fiestas San Bernabé, con mucho deporte escolar durante el fin de semana para dar paso a las actividades principales de los días grandes (lunes y martes).

Basta de cuevas. A estas alturas de junio en el que hasta las calles huelen a playa, el mar tiene un no sé qué que atrae los pasos perdidos. Vete borrasca 'Miguel', con el viento y las olas, que en Cantabria hay mucho que hacer en la costa. Por ejemplo, aprovechar estas visitas guiadas a los dos buques cazaminas que hay atracados en el Muelle del Almirante de la capital.

Si Tricio ha clavado la bandera en El Puntal, eso es que el chiringuito está abierto y que la borrasca nos ha abandonado. Un planazo sin el que no hay verano en la bahía de Santander. Aquí, los horarios de las lanchas. Y fisguen esa web, porque también hay excursiones en barco por el río Cubas, con visión del mundo marino, observación de aves...

Una de surf: Hay campeonato infantil en Somo, para decidir los nombres de los campeones de Cantabria de categorías Sub-14, Sub-12 y Sub-10.

La Banda Municipal, en el Palacio de la Magdalena. A tope de música Punkis, a Comillas. Se celebra otra edición del 'Beltane Fest' en el polideportivo, con varios escenarios, bandas noveles y grupos consolidados en el panorama punk-rock nacional. Y además, hay acampada, playa, sesión vermú... Amantes de la clásica: Hay velada romántica en el Palacio de Festivales, con la soprano María del Mar Fernández Doval, la mezzo Marta Infante y el piano de Jorge Robaina. El domingo, muy buen plan en el Palacio de la Magdalena, donde la Banda Municipal de Música ofrecerá un 'concierto vertical' desde los balcones y terrazas. En la Sala Niágara actuará este viernes por primera vez en Santander la madrileña Alice Wonder. El sábado, en el Bar Rvbicón de Santander, el artista granadino El Jose (José Miguel Romerosa) presentará su álbum 'Yo sin tú'.

Pisamos de nuevo tierra firme para ir 'De Granja en Granja', una novedosa iniciativa que han puesto en marcha una veintena de productores agroalimentarios, agricultores y ganaderos, vinculados al movimiento 'slowfood Cantabria'. Se trata de unas jornadas de puertas abiertas en sus explotaciones, en horario de 10.00 a 18.00 horas, una excelente oportunidad para ir con la familia a conocer el trabajo que hacen queseros, hortelanos o apicultores. Este sábado, el suplemento Cantabria en la Mesa ofrece todos los detalles.

¿Hay hambre de cosas ricas? En la calle Tetuán, este domingo hay un mercado de productos cántabros y en Torrelavega se celebra la Feria Agroganadera de Razas Cárnicas (además del concurso de ganado y subasta de sementales, hay mercado agroalimentario y de artesanía). Y en esta información, nuestros periodistas gastronómicos recomiendan dónde comer con vistas al Sardinero, desde Cabo Menor a La Magdalena.

Comienza la Quincena del Pincho de Cantabria, donde los bares ofrecerán lo mejor de cara al concurso regional que se celebra el día 23. Son 17 días de ir probando las especialidades que propongan los participantes, a cinco euros tres pinchos distintos.

Y mucho más para completar la agenda del fin de semana. Estos días hay teatro, también circo, mucho arte al aire libre (en Noja e Igollo) y en el Centro Botín están a punto de clausurar la exposición 'Amigos' de Martin Creed. Como despedida, una charla concierto.