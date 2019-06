Fútbol | Racing Ania: «El 2 de junio de 2019 nos ha unido a todos para siempre» El entrenador racinguista agradece a la afición su gran apoyo «desde que comenzó la pretemporada», habla de próxima pretemporada y de la plantilla para afrontar la Segunda División y dice que el partido de este domingo ante el Fuenlabrada «sí es importante» SERGIO HERRERO Santander Viernes, 7 junio 2019, 18:45

Iván Ania ha ofrecido este viernes la habitual rueda de prensa previa al partido. Pero ha sido una ruda de prensa atípica, en la que apenas se ha hablado del partido del domingo, en una semana «atípica». Así ha calificado Ania estos días posteriores al ascenso del Racing a Segunda División. «Desde que conseguimos el ascenso en Mallorca, hemos tenido varios días de celebración, de actos y hemos entrenado poco. Pero ya tenemos que pensar un poco en el partido del domingo ante el Fuenlabrada (18.30 horas en los Campos de Sport) y también en el del próximo miércoles», ha señalado el asturiano.

Para el entrenador racinguista, este partido «sí es importante». Después de que el club ha conseguido el «principal objetivo, que era el del ascenso, ahora tenemos la posibilidad de ser campeones de toda la segunda B y evidentemente vamos a intentarlo».

Por la cabeza de Ania no pasa tirar esta final de campeones, pero tampoco va a forzar a los jugadores que están tocados. «Intentaré que jueguen los que estén en mejores condiciones, porque llevamos toda la semana de actos, de cosas extradeportivas. Asumiremos riesgo cero con gente que tenga molestias, pero si queremos ser campeones debemos poner un equipo lo más competitivo posible», ha dicho. Los lesionados son Kitoko, que en el entrenamiento del jueves se lastimó la zona de los abductores y la ingle, y Sergio Ruiz, que no ha podido entrenar en toda la semana por una ampolla en el pie que arrastra desde el partido en Mallorca. «Salvo ellos, los demás están todos bien. Pero si hay alguno que de aquí al domingo tenga alguna molestia o alguna circunstancia, no le vamos a poner», asegura el técnico asturiano

También ha hablado Ania de los partidos de pretemporada que el equipo disputará el próximo mes de agosto frente a Athletic y Alavés. «Son equipos importante de Primera División. Nos queremos medir a ellos y para nosotros no supone un problema. Dividiremos al grupo en dos y unos jugarán un partido y otros jugarán otro. A lo mejor alguno tendrá que repetir, pero aún es pronto para pensar en eso. Vamos a acabar la temporada», ha explicado antes de asegurar que «el Racing ahora es mucho más atractivo para los rivales a la hora de confeccionar la pretemporada. Cuando estás en Segunda B, muchos equipos de Primera no quieren jugar porque prefieren jugar contra rivales de Segunda o de su propia categoría. Ahora ya son dos partidos cerrados contra rivales de Primera y de mucha entidad y que nos van a venir muy bien seguro».

Pero también Ania ha avanzado que todavía no se ha sentado con Chuti Molina (director deportivo del Racing) para hablar de la plantilla de la próxima campaña y «ni siquiera sabemos cuándo va a empezar exactamente la pretemporada». Pero lo que tiene claro el entrenador es que el Racing jugará partido de todo tipo. »A medida que vayamos acumulando entrenamientos, intentaremos que los partidos vayan siendo más difíciles. Tenemos la referencia de la pretemporada del año pasado, que fue muy dura. Terminamos contra Cultural y Castilla, dos equipos de mucho nivel y esa exigencia nos permitió empezar muy bien la Liga. Normalmente en las pretemporadas, los primeros partidos intentas que sean contra rivales de menor categoría, y a medida que avanza te tienes que medir a rivales de tu categoría o incluso de superior categoría».

Lo que será el Racing de Segunda todavía está por ver. En esta categoría los clubes tienen la posibilidad de tener 25 jugadores, en vez de 22, incluidos seis sub 23, como se exigía la Segunda B. Por eso Ania dice que todo está por hacer. «Vamos a ver con cuántos jugadores vamos a conformar la plantilla, si va a ser larga o más corta y si vamos a tirar del filial. Todo eso hay que tratarlo. Lo que sí hay es jugadores que con el ascenso tienen la renovación automática y son jugadores del club y habrá que mirar cada situación de forma individual».

Ania también ha alabado a los jugadores cedidos (Enzo, Hidalgo y Noguera) que han peleado por el ascenso racinguista. «Son jugadores que han dado un nivel muy alto y algunos retornan a su equipo de origen. Habrá que hablar con todos individualmente. A excepción de Redru, que quizá de los cuatro es el que menos ha participado, los otros tres han sido titulares indiscutibles la práctica totalidad del tiempo que han estado aquí durante la cesión».

En cuanto a la posibilidad de tener el equipo ya hecho para cuando comience la pretemporada Ania no cree que esto sea tan bueno. «No creo que fuera positivo tener la plantilla confeccionada cuando empiece la pretemporada. Desde el punto de vista del entrenador sí, porque podría trabajar desde el principio lo que quiero, pero el mercado, a lo largo de las fechas, te va abriendo posibilidades, que al principio no tienes o que incluso te parecen imposibles, jugadores que van surgiendo y pueden ser aprovechables».

Afición

El entrenador asturiano también ha aprovechado la rueda de prensa para agradecer el comportamiento de la afición racinguista. «A la gente lo único que podemos hacer es darles las gracias, por todo lo que nos han hecho vivir, no sólo en estos actos de celebración, sino desde el primer entrenamiento de la pretemporada. Los jugadores sintieron ese aliento, esa ilusión que se generó ya en la pretemporada y que siguió durante toda la Liga». Ania también es consciente de que en las últimas jornadas de la liga «esa ilusión se había venido un poco abajo porque los resultados no estaban siendo lo que esperaban», pero reconoce que «en cuanto salió la bola con el nombre del Baleares todo cambió y ver a casi 22.000 personas en el partido de ida en casa, ver que casi dos centenares se desplazaron a Mallorca y ver la gente en a celebración, ha sido muy emocionante y solamente podemos dar las gracias».

En lo que se refiere a la cantidad de gente que este domingo apoyará al equipo ante el Fuenlabrada, tras la polémica decisión del club de cobrar a los socios, Ania dice que no sabe cuánta gente les va a apoyar el domingo, «pero sé que contamos con su cariño y quiero mostrar el agradecimiento hacia todos los aficionados».

Por último, Ania ha confesado que en sus sueños «sí creía que íbamos a subir, pero me esperaba es que el partido de vuelta fuera en casa y haberlo celebrado en nuestro campo. Fue una pena porque nos tocó como visitante. Pero llegar de Mallorca en el autobús y ver así la plaza del Ayuntamiento de Santander así... A ninguno de los que estuvimos allí se nos va a olvidar eso. Mallorca queda grabado en la historia del Racing, con el retorno al fútbol profesional. y el 2 de junio de 2019 nos ha unido a todos para siempre. Para vosotros y para nosotros, es una fecha señalada, siempre que cumpla un aniversario lo recordaremos con muchísimo cariño».