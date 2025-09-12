El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agenda de planes

Que el fin de semana te pille bailando

Conciertos, fiestas y festivales llenan la programación de este puente que culmina el lunes con la celebración de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:24

Si eres de los que opina que sería terrible vivir sin música prepárate para disfrutar a tope. En este fin de semana, que los cántabros ... alargaremos hasta el lunes para celebrar el día de nuestra patrona, tenemos propuestas musicales con artistas de primera línea, fiestas de gran interés, importantes eventos culturales y muchas cosas más para disfrutar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  4. 4

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  7. 7

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  8. 8

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  9. 9

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Que el fin de semana te pille bailando

Que el fin de semana te pille bailando