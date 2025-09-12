Que el fin de semana te pille bailando

Si eres de los que opina que sería terrible vivir sin música prepárate para disfrutar a tope. En este fin de semana, que los cántabros ... alargaremos hasta el lunes para celebrar el día de nuestra patrona, tenemos propuestas musicales con artistas de primera línea, fiestas de gran interés, importantes eventos culturales y muchas cosas más para disfrutar.

Ciclo La Plaza en Santander Ana Belén, Coque Malla y Vega ponen la música; Monaguillo, Felisuco y Poca Broma las risas

Ana Belén, el viernes; Coque Malla y Vega, el sábado, además de los espectáculos de humor de El Monaguillo o Felisuco y el concierto de su grupo Poca Broma, el domingo, completan el cartel del ciclo La Plaza Santander que arrancó el jueves con la actuación de Pimpinela. Todas las citas son en el coso santanderino, a partir de las 21.00 horas.

Festival El Rodeo en Escenario Santander Música country y rock con aires de la américa rural

La primera edición del Festival de Música Americana 'El Rodeo' se celebra el viernes y el sábado, a las 19 horas, en Escenario Santander. Esta cita está concebida como una celebración de la música y la cultura americana. La programación reúne a reconocidos artistas internacionales y nacionales como Okkervil River (Austin, Texas), L.A. (Palma de Mallorca), Hannah Aldridge (Alabama), His Frontier Needs Heroes (Chicago), Man on The Moon (Sevilla), Jackie Bristrow (Nueva Zelanda), Luke Winslow-King (Michigan) y los cántabros The Ivers.

'Música en Trasmiera', conciertos en pequeño formato Ana Rossi, Esteban Vélez, Marina Sorín, Nacho Mastretta y el Dúo Alentina en Entrambasaguas

Ana Rossi, Esteban Vélez, Marina Sorín, Nacho Mastretta y el Dúo Alentina, integrado por Rainer Seiferth y Luis Caruana, subirán al escenario del aula de cultura del Ayuntamiento de Entrambasaguas, entre el viernes y el domingo, a las 20.00 horas. Los conciertos se presentarán en formato reducido, de forma que los intérpretes no solo ofrecerán su música, sino que añadirán explicaciones y comentarios que faciliten a los asistentes la escucha consciente.

Potes celebra las fiestas de la Cruz Arranca este viernes esta celebración de Interés Turístico Regional. El domingo será el día grande

Las fiestas de La Cruz de la villa de Potes, declaradas de Interés Turístico Regional, se inician el viernes con un variado programa de festejos donde no faltará la presencia de las peñas y donde se podrá disfrutar de música, conciertos, motocross, bolos y fútbol sala, talleres y juegos para los más pequeños. Y para disfrutar en familia, concursos, exhibiciones, fuegos artificiales y el día de la Exaltación de la Cruz, misa solemne en el monasterio de Santo Toribio.

Continúan las fiestas de la Virgen del Camino en Molledo Los encierros de vaquillas por las calles del pueblo son uno de los grandes atractivos

Molledo entra en su último fin de semana de fiestas patronales con sus encierros de vaquillas y un festival folclórico que pondrá fin a una semana que ha reivindicado la importancia de las celebraciones de la Virgen del Camino en toda la comarca. Este viernes se celebrará a media noche el primer encierro de vaquillas por las calles del centro de Molledo, para continuar el sábado con otras dos carreras, a las siete de la tarde y 11 de la noche. No faltará un encierro infantil a las cinco de la tarde del sábado.

Camargo celebra su Festival Internacional de la Magia y lo Visual Diez artistas internacionales presentan trece espectáculos en las calles del municipio

Un total de diez artistas procedentes de España, Cuba, Venezuela y Argentina presentan desde el viernes hasta el domingo trece espectáculos en las calles y plazas de Camargo en el marco del XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual. Seis espacios del municipio ofrecerán catorce horas de programación bajo la dirección del mago cántabro Raúl Alegría. Los montajes previstos tendrán lugar en la plaza de la Constitución, la calle Constitución, los parques de Cros y de Lorenzo Cagigas, así como en el Teatro Raúl Alegría, un espacio al que, en caso de lluvia, se trasladarán todas las actuaciones.

Arranca el Festival de Cine de Santander El Centro Botín será la sede principal de esta cita cinematográfica que durará siete días

El Festival de Santander, que rinde homenaje a Buñuel, abre este viernes siete días de cine. En el certamen santanderino, cita del Centro Botín y Morena Films, se entregará el Faro de Honor al actor Luis Tosar y se revisará lo más relevante del cine iberoamericano. Este año cuenta con la presencia de personalidades del mundo del cine destacados como Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Carlos Bardem, María Zamora, Luis Tosar, Clara Roquet, Nahuel Pérez Biscayart, Óliver Laxe, Eva Libertad, Nacho Vigalondo...

Isla presume de sus sabrosos pimientos El casco histórico acoge la XIII feria dedicada a la gastronomía local y las materias primas

Si te gustan los pimientos tienes que acudir sí o sí este sábado al casco histórico de Isla. La feria dedicada a su afamada hortaliza regresa a la localidad. Se trata de la XIII edición del evento, organizado por el Ayuntamiento de Arnuero y convertido en una fiesta de la gastronomía local.

Cartes celebra San Cipriano El domingo será el pregón y el lunes la tradicional subida en albarcas

El valle de Cohicillos se prepara para celebrar San Cipriano. Las fiestas arrancan el domingo, primer día tradicionalmente dedicado a los mayores y a los pregoneros. Un autobús recorrerá los pueblos del municipio para recogerlos y a las 12 del mediodía se celebrará misa en la ermita de San Cipriano, acompañada de pito y tambor. El lunes la tradicional subida en albarcas partirá a las 10.30 desde el parque de los Torreones, en Cartes, hasta el alto de San Cipriano.

Ampuero celebra la Bien Aparecida Devoción, música y tradiciones populares durante el Día de Cantabria

Ampuero celebra esta Fiesta de Interés Turístico Regional, en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, Patrona de Cantabria. El domingo la ofrenda floral y la procesión de las antorchas dan paso al lunes, festivo en Cantabria, con sus celebraciones religiosas, actuaciones de frupos folclóricos y una verbena fin de fiesta.