El papel de los niños de arras en las bodas cántabras

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Espero que estéis disfrutando de este mes tan maravilloso que es agosto. ¿Tenéis pensado si queréis niños de arras? ¿Quiénes habéis pensado que sean? ¿Cuantos pajes queréis en vuestra boda?

Hoy nos toca hablar de los peques, grandes protagonistas en las bodas. En ocasiones mis novias me preguntan cómo elegir a los niños de arras o pajes. Hasta qué edades pueden ser los niños pajes, etcétera. Pues bien, esto es algo muy personal. Yo he tenido en una boda como niños de arras a dos chicos de 20 años que, por supuesto, iban vestidos de traje. No existe una norma ni en cuanto al número de niños, ni en cuanto a las edades ni en cuanto al parentesco que tienen que tener con los novios, ni siquiera en cuanto a la vestimenta. Así que, vía libre.

Momento del enlace de Ana y Toñín y sus pequeños de arras. / MICHEL QUIJORNA

Podéis escoger a los niños que queráis y que ellos quieran. Esto sí, son niños y tenéis que ser conscientes de que por mucho que practiquen ese día harán los que les dé la real gana. Lo que sí que suelo recomendar a los novios es que si son niños menores de 6 años, no les pongáis a llevar anillos y arras reales de la boda porque nos ha sucedido en dos bodas que se han puesto a jugar con ello y han desaparecido. Esto o como nos pasó en una boda en Cabezón de la Sal, se pegaron por querer los dos las arras y el resultado fue que salieron volando por el altar. Quedó anecdótico y gracioso, pero tuvimos un parón en la ceremonia para buscar las arras. Si son más pequeños de 6 años ponedles vestidos con flores, que entren con una guirnalda de flores todo unido a ella, etcétera.

Una pequeña princesa en el 'Sí, Quiero' de María y Carlos. / YULIA IGNATOVA

Los niños de arras entran unos cinco pasos por delante de la novia y tienen que tener un sitio reservado para ellos durante la ceremonia. Si son muy pequeños, es buena opción que su ubicación esté situada junto a sus padres. Tras la ceremonia los novios suelen hacerse una foto en el altar con los pequeños.

¿Quién paga?

También suele ser duda quién paga el traje de los niños de arras. Pues, como en lo anterior, no existe una norma en cuanto a esto. Puede ser que los novios paguen una parte o que paguen todo, también depende del número de niños que tengan. Lo que sí que es lógico es que sea elección de los novios el vestuario de los niños de arras, sobre todo, si el pago de los trajes corre a cargo los novios.

Galería. Boda de Raquel y Javier con un 'ejército' de pequeños de arras y otros instantes inolvidables. / VANESSA ABASCAL

La labor de escoger el vestuario no es sencilla, puesto que entran en juego las madres de los niños, y claro, las madres solemos querer ver guapísimos a nuestros niños y no todas tenemos los mismos gustos. O lo que es lo mismo, nos volvemos muy pesadas cuando somos madres. Aquí sólo os queda tener paciencia y mostraros muy claros desde el principio. Cuando habléis con los papis de los niños preguntadles si dejan que sus peques sean vuestros pajes y decidles cómo tenéis pensado que sea todo. Si aceptan, una vez habiendo sido claros con todo ya, no pueden poner objeción a nada.

Espero que todo esto os sirva a la hora de hacer la elección de vuestros niños de arras. Como siempre os digo, no dudéis en preguntarme todas las dudas que os surjan.

Entrada floral en la boda Marta y Tony. / YULIA IGNATOVA

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

