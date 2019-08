El plan B que no puede faltar en las bodas cántabras

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Como cada domingo vengo a contaros algo sobre el mundo bodíl, hoy os hablaré del plan B. Súper importante para estar tranquilos, haga como haga el día de vuestra boda.

En Cantabria dependemos mucho del tiempo, aunque sí que es cierto que cada vez llueve menos, cuando llueve, llueve. Así que cada vez que tengo un evento al aire libre tengo que pensar en el plan B, al mismo tiempo que en el plan A. Confieso que, en alguna ocasión, el plan B era tan caro, porque los planes B suelen suponer más dinero, que he sugerido a los novios o clientes directamente cambiar de idea.

Montaje exterior en el enlace de Vicky y Chus. / DÍA DE VINOS Y ROSAS

Cuando vayáis a visitar una finca, siempre tenéis que preguntar por el plan B. En algunos sitios os restarán importancia a esto, pero vosotros tenéis que darle la importancia necesaria. Sé que no soléis querer pensar en que el mal tiempo o cualquier otro improvisto puede cambiar vuestra idea ideal de boda, pero tenéis que ser realistas porque si tenéis contemplado el plan B desde el principio, en el caso de que ese día tengáis que usarlo, será una muy buena opción y esto hará que no se enturbie vuestro día.

El plan B se tiene que contemplar en casi todo lo que se contrata, pero salvo que seáis 'wedding planner', con que tengáis contemplado el plan B en cuanto a la climatología tanto en la ceremonia como en el cóctel y el banquete, será más que suficiente.

Visión nocturna de la boda de Carmen y Richo. / VANESSA ABASCAL

Como os decía antes, cuando vayáis a una finca preguntad por vuestro plan B, y si el plan B que os proponen no os convence, tenéis que valorar si os compensa o no celebrar el banquete en dicha finca. Siempre tenéis la opción de poner una carpa, pero esto es un coste añadido que no es barato, pero sí que resuelve el problema. Debéis de contemplar la época del año en la que os casáis y valorar también la temperatura del plan B, por si tenéis que usar estufas.

El suelo, vital

En el caso de que os caséis en una carpa, mi consejo es que en Cantabria siempre, siempre, siempre pongáis suelo. Sé que existe algún profesional de catering e incluso de carpas que os dice que no es necesario poner suelo, yo creo que esa gente no está muy cuerda. Si os llueve en una boda en carpa podéis tener un gran problema en el caso de no tener suelo, el problema puede ser tan grave como que se caiga algún camarero, que todos tengáis los pies empapados durante las 8 horas mínimo que dura el evento desde el cóctel hasta el fin de fiesta, que se empoce el espacio que estáis ocupando y que esto haga imposible la realización de la celebración. Además debéis de contemplar que una vez instalada la carpa poner el suelo es el doble de coste ya que es el doble de trabajo.

Carpa transparante como plan B de una boda en la región. / VANESSA ABASCAL

Contemplad también tener un proveedor de paraguas, sobre todo, si tenéis invitados que vienen de fuera y que usan autobús.

Todo esto lo tendréis solventado si tenéis contratado un servicio de 'wedding planner', pero no está de más que sepáis todo lo que un servicio de organización abarca, aunque en muchas ocasiones no os contemos todo lo que hacemos porque forma parte de nuestro día a día y de nuestro trabajo tener todo esto controlado.

Espero que os haya gustado este post, a mi cada día me gusta más escribir para vosotros. Nos vemos el próximo domingo.

Montaje como plan B en una ceremonia en exterior. / VANESSA ABASCAL

Antes de despedirme hoy, os recuerdo que podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

