La papelería marca la diferencia en las bodas cántabras

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Ya estamos a mitad de mes de septiembre y estamos empezando a preparar los eventos navideños, ¿os lo podéis creer? Aunque no me desviaré de lo nuestro, hoy os voy a hablar de la importancia de papelería en las bodas de Cantabria y del mundo entero.

En vuestra boda el papel es una parte muy importante, ya que tenéis que utilizarlo para el 'save the date' si lo vais a enviar, para las invitaciones de la boda, los misales, las minutas, los meseros, el 'seating', los marca sitios, los agradecimientos, los carteles de información, etcétera.

Una boda marcará la diferencia con los pequeños detalles y el papel con las tipografías siempre suman. / DM

La importancia de una buena elección de la papelería es enorme, dependiendo del tipo de papel y estilo que elijáis será uno de los sellos que indique el estilo de boda que queréis hacer.

Lo primero de todo es elegir el papel, la textura del mismo, el gramaje, el color. Este tema, pese a que parece sencillo, no lo es. No es lo mismo un papel liso con brillo que un papel satinado o un verjurado. Este año pisa con fuerza el papel de algodón que, para mi gusto, es precioso. Y otro papel que me encanta y hemos utilizado en la oficina por primera vez este año es el papel reciclado hecho a mano, ¡una auténtica pasada! Muy, muy recomendable.

Invitación en papel reciclado, muy tendencia. / DM

Después debéis elegir la tipografía o tipo de letra, otro tema que tampoco es tan fácil. Dependiendo de cuál sea la tipografía la letra es más legible o menos y este dato es muy importante.

Si queréis que la papelería esté caligrafiada o impresa en imprenta, otra forma muy importante de diferencia es el estilo de la papelería. No cabe duda que, por ejemplo, una invitación hecha con caligrafía es mucho más elegante.

El color de la letra y el grosor de la misma es otro punto que debéis de elegir bien, ya que toda la papelería que forme parte de la boda debe llevar el mismo color en la letra.

La caligrafía, el color o si hay ilustraciones... son muchos detalles para que esté perfecto. / DM

Tenéis que decidir detalles como si usar o no lacre, podéis haceros un logotipo y de ese logo hacer un sello con vuestras iniciales por ejemplo y utilizarlo para la papelería. El lacre vuelve con fuerza y es un signo de distinción total, muy, muy top.

Existen muchos sitios donde podéis encontrar modelos de papelería diferentes ya hechos para elegir vuestras invitaciones y también existe la posibilidad de que vuestra papelería sea totalmente personalizada. Nosotros hacemos la papelería personalizada, porque nos parece la mejor opción siempre y no tiene por qué ser la opción más cara.

Y esto es todo por hoy, espero que esta información os ayude a la hora de elegir la mejor opción en papelería para vuestra boda en Cantabria.

Opción en madera, otra tendencia muy extendida. / JESÚS VIDAL

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

