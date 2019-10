Destinos por el mundo para que las lunas de miel de los cántabros sean inolvidables

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Acabamos de comenzar un nuevo mes repletito de eventos y bodas y es que, como ya os comenté en un post anterior, cada vez más parejas escogen este mes y la estación de otoño para celebrar su boda porque, sin lugar a dudas, otoño es una estación de la más romántica, ¿no os parece?

Pues bien, hoy quiero hablaros de lo que acontece después de vuestro gran día, que no es ni más ni menos que la esperada y ansiada luna de miel. Quizás sea el viaje más importante e ilusionante de vuestra vida, que no es poco. Es un plan que lleváis tiempo, mucho tiempo organizando y al que vais con una ganas locas. Yo siempre me quedo triste, tristísima, porque vuestro día ha pasado y todo ha salido fenomenal y vosotros estáis súper emocionados con vuestro gran viaje, ¡ironías de la vida!

Bueno, vamos a lo que nos interesa, existen multitud de posibilidades para realizar un viaje alucinante como broche final de vuestra boda. Hoy os voy a hablar de los viajes organizados a medida a lugares especiales y sorprendentes.

Brindis por un viaje que los recién casados no podrán olvidar. / DM

Sólo como apunte, ¿sabíais que la luna de miel era una tradición de la antigua Babilonia? Pues bien, el padre de la novia regalaba a los recién casados cerveza de miel durante todo un mes lunar después de la boda y, seguidamente, estos hacían un viaje juntos. Sin lugar a dudas, un dulce comienzo para la pareja.

Para la mayoría de nuestros novios elegir bien el destino de la luna de miel es una decisión súper importante y se preguntan: ¿Qué destinos son los mejores?, ¿presupuesto?, ¿duración?, etcétera... Muchas de nuestras parejas lo dejan en manos de una agencia de viajes que les prepara paquetes personalizados para disfrutar no sólo de la tumbona y el sol, sino también de rutas y actividades extra. Yo creo que esto es ¡un gran acierto! El mundo es muy grande, pero hemos sabido de estos viajes que nos parecen una pasada.

Isla de Song Saa (Archipiélago de Koh Rong, Camboya)

Un par de islas privadas con bungalós de techo de paja, aguas transparentes, la selva, piscina y tratamientos de spa en rincones escondidos por la isla. Si echas un poco de menos el mundanal ruido, puedes acercarte a Sihanoukville, una ciudad portuaria que destaca por su vibrante vida nocturna.

Islandia

Cascadas, bloques de hielo, todo un acontecimiento natural y un paraíso de las aguas termales. Desde luego, un destino a tener en cuenta si, además, sois de los que no les gusta mucho la playa.

Ruta 40 (Argentina)

Muchos son los novios que preparan su luna de miel con un pedazo de viaje a la mítica Ruta 66 que une las costas americanas, pero este viaje ya dejó de ser original hace tiempo y ahora ha surgido la Ruta 40, que recorre la frontera norteña con Bolivia, en La Quiaca, hasta el lejano sur, en Cabo Vírgenes.

Meghalaya (India)

Meghalaya es una tierra montañosa y es el destino perfecto para parejas amantes de la naturaleza por sus cuevas, aldeas, especies de animales, puentes naturales… y es patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Malaui

Los destinos más habituales de luna de miel en África son Kenia, Sudáfrica y Tanzania, pero si quieres vivir el África real debes viajar a Malaui. Posee un gran lago en cuyas orillas conviven los resorts vacacionales con aldeas locales.

Rumanía

Rumanía es un país que sigue conservando ese espíritu rural y salvaje que lo convierte en un destino diferente, donde descubrir castillos de novela (como el castillo de Drácula), bosques y aldeas desconectadas del mundo. Está repleta de rincones románticos donde discurre el espectacular Danubio.

Caribe colombiano

Como alternativa al Caribe mexicano o costarricense, está rodeada de jungla y playas donde poder disfrutar de atardeceres idílicos. Playas vírgenes, villas de pescadores y con una densa jungla para los más aventureros.

Costa amalfitana (Italia)

Y es que todas sus localidades han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El sur de Italia se ha convertido en uno de los iconos del romanticismo a nivel mundial. Pintorescos pueblos, playas de aguas transparentes… ¡espectacular!

Golden Eagle, la versión lujosa del Transiberiano

Los enamorados de los viajes en tren tienen su versión más lujosa en el Expreso Transiberiano, que realiza un recorrido de dos semanas entre las ciudades de Moscú y Vladivostok. Un inolvidable viaje en tren.

Y hasta aquí posibles viajes de luna de miel, opciones únicas y diferentes, pero existen miles de posibilidades (un crucero por Alaska, viaje a las Antípodas, las Islas Maldivas, Tailandia, Japón, China….).

¿Os animáis a contarnos dónde queréis disfrutar de vuestra luna de miel?

