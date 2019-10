Profesionales del sector bodas que exportan su talento fuera de Cantabria

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Es domingo postboda y cuando escribo esto es bien pronto por la mañana. Podéis creer que el post semanal lo preparo con tiempo, pero os confesaré que no siempre es sí. Hoy, por ejemplo. Ahora mismo estoy con nuestros novios del día 2 de noviembre en nuestra oficina. Mientras Cris, la novia, se hace prueba de maquillaje con Ruth, Diego el novio y yo estamos trabajando con nuestros ordenadores delante. Él con sus impuestos y yo con vosotros en mi post semanal. Y, como música de fondo para escribir, Rulo y la Contrabanda. No existe mejor voz para poner banda sonora a un domingo de letras.

Esta vez he querido hacer un post un poco diferente al de otras semanas, espero que no os parezca mal. Bueno, lo cierto es que es tal la necesidad que tengo de escribir esto que me da un poco igual que no os parezca bien. Lo siento. No puedo evitar reírme. ¡Así soy yo!

Llevo diez años haciendo bodas, por mi mundo bodíl han pasado muchos novios, todos maravillosos y estupendos y esto no es algo que diga por decir, ¡es totalmente real! Cada una de las parejas que 'he casado' era genial y diferente, supongo que por eso han llegado hasta aquí. En estos momentos Diego 'pincha' la música del cóctel como acompañamiento, serán 'Los Intrusos del Savoy'. El cantante es de Santoña, ¡hay que apostar por lo nuestro!

Sigo con vosotros. Como os decía, en estos años he casado a novios maravillosos y el 90 por ciento de ellos eran jóvenes de Cantabria que no viven aquí. Jóvenes muy, muy, muy preparados y magníficos profesionales a los que no podemos dar trabajo y se han tenido que ir a otra provincia e, incluso, a otro país. ¿Una pena verdad? Pues de esto va mi post de hoy.

«No todos los proveedores han sido maravillosos profesionales, pero no por cómo se hayan portado con nosotros, sino con mis novios».

Tras estos diez años he trabajado afortunadamente con muchos proveedores de Cantabria y también con muchos de fuera de la región. He de reconocer que no todos han sido maravillosos profesionales, no por cómo se hayan portado con nosotros, sino por cómo han actuado con mis novios, pero esto sería otro post. ¿Cómo saber si un proveedor es buen profesional o no? Quizás el próximo domingo os dé la respuesta.

Como os contaba, he tenido la suerte de trabajar con muy buenos profesionales cántabros y de otras procedencias. Desde que existen las redes sociales y los blogs, YouTube, etcétera, el mundo se ha vuelto un poco loco y ha dejado de tener valor el producto para pasar a tener mucho más peso la imagen. A mi forma de ver, ¡una pena y una locura! Estamos dejando que nos conquiste un mundo que es totalmente humo.

Me encanta trabajar con grandes profesionales y cuando son de fuera aprovecharme de esto para conocer lo que pasa en otras provincias, aprender de los grandes profesionales con los que coincido en las bodas y que me cuenten qué es lo que pasa por el mundo bodíl que, al igual que vosotros, veo a través de las redes sociales. Y, sobre todo, me encanta cuando ellos me hablan de proveedores de Cantabria que les parecen increíbles.

«Es una realidad que nos conocen fuera de nuestra pequeña tierra que, vista desde fuera, es un paraíso».

Sí, porque muchos vienen de fuera y alaban el trabajo de los nuestros, que aquí no son ni la mitad de reconocidos que fuera de nuestra provincia. Hablo de fotógrafos, videógrafos, diseñadores, estilistas, cocineros, grupos musicales e, incluso, 'wedding planners'. Es una realidad que nos conocen fuera de nuestra pequeña tierra que, vista desde fuera, es un paraíso. Sin duda, un golpe de realidad que me ha sorprendido siempre y que hoy he decidido compartir con vosotros.

Reconocimiento

Cuando trabajamos con un fotógrafo o videógrafo de fuera de Cantabria y nos dicen que les parece que somos de lo mejor que se han encontrado como 'wedding planner' y nos compara con nombres muy, muy conocidos y nos dicen que encima les damos mil vueltas a mí me emociona y hace sentir orgullo por mi equipo. Escuchar comentarios como «lo que hacéis nada tiene que ver con lo que yo he visto hasta ahora que hace una 'wedding planner', vais mucho más allá», me deja sin palabras.

Llamar por primera vez un catering con varias estrellas Michelín y que al descolgar el teléfono me digan: «¡Buenos días, Vanessa!». A lo que yo respondo, «¿pero tienes mi teléfono grabado? ¿Cuándo hemos hablado? ¿Nos conocemos? Perdona, me he quedado un poco en shock, no esperaba que me conocieras, esperaba tener que explicar quién soy». A lo que me responden, «sé quién eres, sigo tu trabajo y me encanta». No puedo evitar pensar: «¿Perdona? ¿Que sigues mi trabajo y te encanta? ¿Que sabes quién soy? ¿En serio?».

Que te pase esto cuando, a diario, lo que nos suele pasar en las bodas es que invitados e, incluso, proveedores que vienen de fuera de Cantabria y nos preguntan si somos de Madrid o Barcelona, pues choca. Por cierto, cuando nos preguntan esto nos encanta remarcar que no, que somos de Cantabria. Porque, señoras y señores, aquí, en esta pequeña provincia bañada por el mar; esta tierra que se pierde para muchos en el mapa porque nos confunden con Asturias o con el País Vasco.

Esta pequeña región es muy grande, no sólo porque si nos aislaran del mundo podríamos subsistir, ya que lo único que no producimos es el aceite, pero podemos sustituirlo por mantequilla, sino porque, además, nuestra tierra ha forjado a grandísimos profesionales de todos los sectores que podáis imaginar: escritores, pintores, actores, cantantes, médicos, abogados, fotógrafos, videógrafos, estilistas, cocineros, pasteleros, 'community managers', periodistas y más.

Demos más valor a los nuestros, cuidemos y valoremos lo que tenemos, porque es de lo mejor y no hace falta buscar fuera el talento de aquí. No olvidemos que Cantabria es infinita.

Después de este sentido discurso, os animo a seguir todo el trabajo que desarrollo como 'wedding-planner' con mi equipo, lo podéis encontrar en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

